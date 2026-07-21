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Γιάννης: «Οι Ομοσπονδίες πληρώνουν την ασφάλεια των NBAers - Αν κληθώ θα είμαι στο παράθυρο»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιάννης: «Οι Ομοσπονδίες πληρώνουν την ασφάλεια των NBAers - Αν κληθώ θα είμαι στο παράθυρο»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε το θέμα της ασφάλισης των NBAers στα παράθυρα και ξεκαθάρισε ότι αν κληθεί στο επόμενο παράθυρο της FIBA θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με Ουκρανία και Ισπανία!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για το ζήτημα της παρουσίας των NBAers στα «παράθυρα» της FIBA, εξηγώντας το πλαίσιο της ασφάλισης που απαιτείται για να αγωνιστούν και ξεκαθαρίζοντας ότι, αν κληθεί στο επόμενο παράθυρο, θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια της Εθνικής με Ουκρανία και Ισπανία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απουσία του από τα προηγούμενα ματς και στο λάθος υποτίμησης που κόστισε στην Ελλάδα δύο ήττες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλώντας στο «Anestea the Podcast», εξήγησε αρχικά το θέμα της ασφάλισης που αφορά τους NBAers στα «παράθυρα»: «Είμαι ο μόνος NBAer. Και ο Θανάσης. Επειδή δεν το ξέρει πολύς κόσμος αυτό, για να πας στην Εθνική, πρέπει να πληρώσεις μια ασφάλεια για να παίξεις. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι διαφορετικός ο νόμος, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύπτει το συμβόλαιο που έχω με τους Μπακς ή τώρα με τους Μαϊάμι Χιτ. Αυτό είναι. Δηλαδή, η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φινλανδίας, που έρχονται οι NBAers, την πληρώνουν την ασφάλεια».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο αν υπήρξε κλήση από τον Βασίλη Σπανούλη για τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία: «Δεν ήμουν στις κλήσεις. Πιστεύαμε ότι όταν παίζουμε με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, είναι ματς που πρέπει και είναι εύκολο να κερδίσεις. Ναι, κάναμε το λάθος. Τους υποτιμήσαμε. Χάσαμε και τα δύο και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ματς μπροστά μας»

Τέλος, έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το επόμενο παράθυρο: «Αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 τουρνουά από τα 12 που έχω κληθεί. Νομίζω παίζουμε με την Ισπανία και την Ουκρανία. Αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα ματς και να πάμε στο Παγκόσμιο».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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