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Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον Μαϊάμι για Λεμπρόν ο Πατ Ράιλι

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον Μαϊάμι για Λεμπρόν ο Πατ Ράιλι

«Περιμένουμε να δούμε…»

Στο περιθώριο της παρουσίασης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Χιτ, ο Πατ Ράιλι επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της ομάδας του για τον Λεμπρόν Τζέιμς.

«Είχαμε καλές συζητήσεις με τον ατζέντη του, Ριτς Πολ. Για να είμαστε διαφανείς σχετικά με αυτό, είχαμε συζητήσεις και με τον ίδιο πριν από μια εβδομάδα, ίσως και μια εβδομάδα πριν από αυτό, σχετικά με το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε όπως όλοι οι άλλοι: απλώς περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Αν θέλει να έρθει, έχουμε καλό καιρό, ωραία γήπεδα γκολφ και δεν υπάρχει φορολογία», δήλωσε ο πρόεδρος του Μαϊάμι.

Την ίδια ώρα, οι δύο πιο έγκυροι insiders του ΝΒΑ, Μπράιαν Γουίντχορστ και Σαμς Σαράνια, δίνουν πολλές πιθανότητες ώστε ο 41χρονος σούπερ σταρ να επιλέξει να επιστρέψει στο Μαϊάμι.

«Ο ρόλος του χειριστή μπάλας είναι ανοιχτός στο Μαϊάμι. Η ιστορία υπάρχει στο Μαϊάμι. Η ακτινοβολία των σταρ υπάρχει στο Μαϊάμι. Όσο έχω κάνει επαφές τις τελευταίες εβδομάδες, το Μαϊάμι συνεχίζει να μου φαίνεται όλο και πιο λογικό… Όλο και περισσότεροι βλέπουν το Μαϊάμι ως την πιο μπασκετική επιλογή για τον Λεμπρόν», τόνισε ο Γουίντχορστ.

«Ο Λεμπρόν έχει δεχτεί μηνύματα από 3 με 5 ιδιοκτήτες ή general manager μέσω του Ριτς Πολ… Όσο εμβαθύνω περισσότερο στην κατάσταση, εστιάζει πραγματικά στις κορυφαίες ομάδες ανταγωνισμού, δηλαδή Καβαλίερς, Χιτ και Σίξερς», ανέφερε o Σαράνια.

 

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