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BIΝΤΕΟ: Ο Giannis παρουσιάστηκε από τους Χιτ: «Θέλουμε να χτίσουμε μαζί του κάτι ξεχωριστό»

ΓΗΠΕΔΟ

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BIΝΤΕΟ: Ο Giannis παρουσιάστηκε από τους Χιτ: «Θέλουμε να χτίσουμε μαζί του κάτι ξεχωριστό»

Η αλλαγή αριθμού και η εξήγηση για το Νο34.

Με τα χρώματα των Μαϊάμι Χιτ και το νέο του Νο7 στη φανέλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ανταλλαγή που τον έφερε στη Φλόριντα, δηλώνοντας έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ παρουσιάστηκε από τους Χιτ παρουσία του προέδρου της ομάδας Πατ Ράιλι και του προπονητή Έρικ Σπόελστρα, οι οποίοι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την απόκτηση ενός παίκτη που, όπως τόνισαν, ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του οργανισμού.

«Πιστεύουμε ότι μοιράζεται πολλές από τις ίδιες αντιλήψεις με εμάς για το πώς θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε και πώς προσεγγίζουμε το παιχνίδι», δήλωσε ο Σπόελστρα. «Είναι μαχητής. Έχουμε δώσει πολλές μάχες απέναντί του και μέσα από αυτές έχει δημιουργηθεί μεγάλος σεβασμός. Είναι μια δύναμη θέλησης, μια δύναμη της φύσης, με απόλυτη επιθυμία να κερδίζει κάθε μέρα».

Ο Πατ Ράιλι αποκάλυψε ότι οι Χιτ είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο ήδη από την προθεσμία των ανταλλαγών τον Φεβρουάριο, όμως η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι συζητήσεις έφτασαν «μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Ο 31χρονος άσος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους Μπακς για τα 13 χρόνια που πέρασε στο Μιλγουόκι, αλλά υπογράμμισε ότι η μετακίνησή του στο Μαϊάμι σηματοδοτεί μια νέα αρχή. «Το Νο34 έχει τόσο μεγάλο βάρος και τόση ιστορία. Από σεβασμό στον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και στον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω αυτόν τον αριθμό εκεί και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο», ανέφερε.

Ο Αντετοκούνμπο εξήγησε ότι το 34 είχε προσωπική σημασία για τον ίδιο, καθώς προέκυψε από τα έτη γέννησης των γονιών του, ενώ για το νέο του Νο7 είπε: «Δείχνει ωραίο, είναι φρέσκο, καθαρό. Είδα κάποια παιδιά στον δρόμο να το φορούν. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω νέες στιγμές με αυτόν τον αριθμό».

Παράλληλα, ο «Greek Freak» αναφέρθηκε και στην τελευταία του σεζόν στους Μπακς, η οποία συνοδεύτηκε από φήμες για το μέλλον του. «Υπήρξε πολλή συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ίσως θα έπρεπε να είχα βγει νωρίτερα και να το ξεκαθαρίσω, κάτι που προσπάθησα να κάνω πολλές φορές», είπε. «Μετά από όλα όσα συνέβησαν, νιώθω ότι οι Μπακς βρίσκονται σε καλό σημείο και εγώ επίσης. Έχω τεράστιο σεβασμό για αυτούς και για όσα ζήσαμε σε αυτή την πόλη», πρόσθεσε.

Με την άφιξη του Αντετοκούνμπο, οι Χιτ προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του και έναν πρωταθλητή του NBA, με στόχο να διεκδικήσουν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολή.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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