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Οι Αρχές ζητούν την παράδοσή του Μπίζλι για τις κατηγορίες περί παράνομου στοιχηματισμού

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Αρχές ζητούν την παράδοσή του Μπίζλι για τις κατηγορίες περί παράνομου στοιχηματισμού

Σφίγγει ο κλοιός

Ο Μαλίκ Μπίσλι βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση, μετά την κορύφωση των ερευνών για την εμπλοκή του στην υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγηση αγώνων, με τις Ομοσπονδιακές Αρχές να ζητούν την άμεση παράδοσή του σύμφωνα με το ESPN.

Παράλληλα, στο κατηγορητήριο αναφέρεται και το όνομα του 37χρονου Εντ Ντέιβις, πρώην μπασκετμπολίστα, ο οποίος θήτευσε στο κορυφαίο πρωτάθλημα για 11 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2010 έως το 2021.

Ο Μπίσλι, του οποίου το σκάνδαλο είχε ξεσπάσει τη σεζόν 2024-25, διέφυγε τη φετινή σεζόν στο Πουέρτο Ρίκο προκειμένου να αγωνιστεί για λογαριασμό των Σαντούρτσε Κράμπερς, με στόχο να παραμείνει σε καλή κατάσταση, ωστόσο από ότι φαίνεται και όπως όλα δείχνουν το μπάσκετ μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για εκείνον.

Υπενθυμίζεται, πως ο 29χρονος γκαρντ την τελευταία του σεζόν στο NBA (2024-2025) κατέγραψε με τη φανέλα των Πίστονς σε 82 αγώνες 16,3 πόντους κατά μέσο όρο.

Συγκεκριμένα το FBI της Νέας Υόρκης ανέφερε: «Το FBI Νέας Υόρκης ανακοινώνει, με τη συνδρομή των FBI της Σάρλοτ, του Λας Βέγκας, της Ομάχα, και του Σικάγο, την δωροδοκία του Μαλίκ Μπίσλι για την χειραγώγηση της απόδοσής του σε αγώνες του NBA και τη χρησιμοποίηση εσωτερικών πληροφοριών για να ωφεληθεί παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα».

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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