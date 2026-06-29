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Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο ο Γουίγκινς

ΓΗΠΕΔΟ

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Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο ο Γουίγκινς

Το νέο συμβόλαιο του Αμερικανού στους Χιτ

Κάτοικος Μαϊάμι για - τουλάχιστον - τρία ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Άντριου Γουίγκινς!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Χιτ ήρθαν σε συμφωνία με τον 31χρονο φόργουορντ για νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας συνολικού ύψους 64 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα, στο τρίτο χρόνο του συμβολαίου υπάρχει οψιόν ανανέωσης από τον ίδιο τον παίκτη, με τους Χιτ να ολοκληρώνουν με θετικό πρόσημο ένα μεγάλο κεφάλαιο στο χτίσιμο του ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν και της προσπάθειας να φτάσουν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά το μέγκα-trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Άντριου Γουίγκινς αγωνίστηκε σε 68 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, αριθμώντας 15,4 πόντους, 2,7 ασίστ και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Κατηγορίες

NBAΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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