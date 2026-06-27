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Γιάννης: «Το 2020 σκέφτηκα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ αλλά τώρα είμαι ανίκητός»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιάννης: «Το 2020 σκέφτηκα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ αλλά τώρα είμαι ανίκητός»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στο διεθνές φεστιβάλ του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Ως μέλος της ομάδας των Μαϊάμι Χιτ πια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο φεστιβάλ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «SFN Nostos 2026» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και σε περιόδους που ψυχολογικά δεν ένιωθε καλά κάνοντας λόγο ότι τότε είχε περάσει από το μυαλό του ακόμη και να απομακρυνθεί από το μπάσκετ.

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε:

«Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι' αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

NBA

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