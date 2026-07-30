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Ο Ράσφορντ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ράσφορντ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα

Eνσωματώνεται στην προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάρκους Ράσφορντ πέρασε ολόκληρη την περσινή σεζόν στη Βαρκελώνη, υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Ο Άγγλος επιθετικός παραχωρήθηκε στην Μπαρτσελόνα, με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σε συνολικά 49 εμφανίσεις κατέγραψε 14 γκολ και 14 ασίστ.

Οι «μπλαουγκράνα» εν τέλει αποφάσισαν να μην τον διατηρήσουν στο ενεργό δυναμικό τους και ο 28χρονο επιστρέφει πίσω στην ομάδα με την οποία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα.

Πλέον με τον Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» μένει να φανεί εάν θα τα βρει με τον ποδοσφαιριστή, ώστε Ράσφορντ να υπηρετήσει και πάλι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ με ένα υπέροχο μήνυμα μέσω των social media αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα και τους οπαδούς της, ενώ τους ευχαρίστησε για την απίθανη υποστήριξη τους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάρκους Ράσφορντ:

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο που μετέτρεψαν τη θητεία μου εδώ σε μια τόσο θετική και αξέχαστη εμπειρία. Απόλαυσα κάθε στιγμή και θα κρατήσω αυτές τις ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί μου.

Εύχομαι στον σύλλογο και σε όλους τους οπαδούς καλή τύχη και τεράστια επιτυχία αυτή τη σεζόν.

Ζήτω η Μπάρτα!»

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