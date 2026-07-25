Τραμπ: «Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ίσως είναι ρατσιστής, κορυφαίος όλων ο φίλος μου Τζόρνταν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον σταρ του NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς ότι «ίσως είναι ρατσιστής».

Συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου , όταν δημοσιογράφος του Fox News ρώτησε τον Ντοναλντ Τραμπ ποιον θεωρούσε τον «μεγαλύτερο όλων των εποχών» μεταξύ του Μάικλ Τζόρνταν και του ΛεΜπρόν Τζέιμς, με αφορμή την πρόσφατη μεταγραφή του 41χρονου σούπερ σταρ στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, σχεδόν ένα μήνα μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι ένας από τους φίλους μου. Παίζω γκολφ μαζί του». «Είναι ένας πολύ καλός τύπος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο ΛεΜπρον είναι... ίσως είναι ρατσιστής, αλλά ίσως δεν του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν μόνο όσοι με συμπαθούν, οπότε θα έλεγα τον Μαίκλ Τζόρνταν χωρίς δισταγμό».

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς υπήρξε επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο μπασκετμπολίστας υποστήριξε δημόσια και τους τρεις αντιπάλους του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, την Χίλαρι Κλίντον το 2016, τον ζο Μπαίντεν το 2020 και την Καμάλα Χάρις το 2024.

Ένα από τα πιο γνωστά επεισόδια αυτής της αντιπαλότητας χρονολογείται από το 2017, όταν ο Trump απέσυρε την πρόσκληση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στον Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν τον τίτλο τους στο NBA. Η απόφαση ελήφθη αφού ο Στεφ Κάρι, ο αστέρας της ομάδας, δήλωσε ότι θα αρνηθεί την επίσκεψη. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπερασπίστηκε τον Κάρι εκείνη την εποχή, επικρίνοντας τον πρόεδρο.

Όσον αφορά τα αθλητικά επιτεύγματα, ο Μάικλ Τζόρνταν, 63 ετών, κέρδισε έξι τίτλους NBA με τους Σικάγο Μπουλς τη δεκαετία του '90 και εξελέγη MVP του πρωταθλήματος πέντε φορές.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλήματος και κατέχει τον ίδιο αριθμό βραβείων MVP, που κέρδισε με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Λέικερς.

Κατέχει επίσης το ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους και τα περισσότερα παιχνίδια που παίχτηκαν στην ιστορία του NBA.