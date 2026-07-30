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Νέα άνοδος για τον Π. Χριστοδουλίδη στην Παγκόσμια Κατάταξη

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα άνοδος για τον Π. Χριστοδουλίδη στην Παγκόσμια Κατάταξη

Έφτασε στο Νο26

Σε ανοδική πορεία παραμένει ο Κύπριος τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ανέβηκε στο Νο26 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία των -66 κιλών, καταγράφοντας την υψηλότερη θέση της καριέρας του.

Η σημαντική αυτή άνοδος τριών θέσεων έρχεται λίγο πριν από τη συμμετοχή του στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, όπου θα αγωνιστεί την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στη Γλασκώβη, με στόχο τη διάκριση απέναντι σε κορυφαίους αθλητές.

Στα -66kg μετέχουν 18 αθλητές με τους Κύπριους Χριστοδουλίδη και Μπαλαρτζισβίλι, όπως και τους Μίντλεντον (Αυστραλία) και Φρασκαντόρ (Καναδάς), να προβάλλουν ως επικρατέστεροι.

Μαζί με τον Πέτρο Χριστοδουλίδη (-66kg), την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν επίσης οι Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι (-66kg), Οδυσσέας Γεωργάκης (-81kg), Αρίστος Μιχαήλ (-100kg), Γιάννης Αντωνίου (+100kg), Σοφία Ασβεστά (-52kg) και Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο Χριστοδουλίδης βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο Nippon Sport Science University της Ιαπωνίας, όπου συμμετείχε σε ιδιαίτερα απαιτητικό προπονητικό καμπ με κορυφαίους Ιάπωνες αθλητές. «Στόχος του συγκεκριμένου προπονητικού καμπ ήταν η προπόνηση με αθλητές υψηλού επιπέδου από την Ιαπωνία, ώστε να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες», ανέφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.

Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης έχει δίπλα του σημαντικούς ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν έμπρακτα την πορεία του. Η στήριξη της Allwyn Κύπρου, της Χαραλαμπίδης / Κρίστης, της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, αποτελούν σημαντικό μέρος της προσπάθειάς του για επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα τη στήριξη που λαμβάνω από όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου σε αυτή την πορεία. Η εμπιστοσύνη τους μου δίνει επιπλέον κίνητρο να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να δίνω καθημερινά τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχω τους στόχους μου», ανέφερε ο Χριστοδουλίδης.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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