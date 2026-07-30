Νέος Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ ο Δρ. Γιώργος Γιαπανάς

Ο Δρ Γιώργος Γιαπανάς θα είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής του ΓΣΠ, όπως ενημέρωσε και επίσημα ο σύλλογος.

Η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» (ΓΣΠ) ανακοινώνει τον διορισμό του Δρ Γιώργου Γιαπανά στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συλλόγου.

Ο Δρ Γιαπανάς υπηρετεί τον ΓΣΠ τα τελευταία 26 χρόνια από τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή, έχοντας αναλάβει σημαντικές διοικητικές και επιχειρησιακές ευθύνες και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερή ανάπτυξη, την οικονομική ευρωστία και τον εκσυγχρονισμό του Συλλόγου. Η γνώση και η πολυετής εμπειρία του στη διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων και οργανισμών, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στη διαχείριση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και η συνεργασία του με εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς, αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επιτυχή άσκηση των νέων του καθηκόντων.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κατέχει Διδακτορικό στην Αθλητική Διοίκηση, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση, επαγγελματικό τίτλο στη Λογιστική, καθώς και εξειδικεύσεις στη Χρηστή Διακυβέρνηση στον Αθλητισμό, και στη Διαχείριση Ασφάλειας. Είναι διαπιστευμένος από την UEFA σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας αθλητικών διοργανώσεων. Παράλληλα, διατηρεί ενεργή ακαδημαϊκή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου υπηρετεί ως μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στον τομέα της Διοίκησης Αθλητισμού. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο με δεκάδες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια, και διατηρεί διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες στον χώρο της αθλητικής διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βεβαιότητα του ότι, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του οράματος του ΓΣΠ για έναν σύγχρονο, αποτελεσματικό και οικονομικά υγιή οργανισμό, ο οποίος θα συνεχίσει να υπηρετεί τον κυπριακό αθλητισμό με υπευθυνότητα, καινοτομία και υψηλό αίσθημα κοινωνικής προσφοράς, διατηρώντας παράλληλα την πλούσια ιστορική του κληρονομιά, την ταυτότητά του και τον ηγετικό του ρόλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στον Δρ Γιώργο Γιαπανά κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».