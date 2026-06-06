Επεισόδια, τραυματισμός αστυνομικού και 26 συλλήψεις μετά τη δεύτερη νίκη των Νικς στους τελικούς του ΝΒΑ

Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Μανχάταν μετά τη νίκη των Νιου Γιορκ Νικς επί των Σαν Αντόνιο Σπερς στον δεύτερο τελικό του ΝΒΑ, που έδωσε στην ομάδα προβάδισμα 2-0 στη σειρά των τελικών.

Χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Madison Square Garden για να παρακολουθήσουν και να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα, όμως οι εορτασμοί γρήγορα ξέφυγαν από τον έλεγχο, οδηγώντας σε εκτεταμένα επεισόδια στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, μία γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε όταν δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από άτομο που πέρασε τα κιγκλιδώματα ασφαλείας και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, έγιναν συνολικά 26 συλλήψεις, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εικόνες εκτεταμένης αταξίας.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται άτομα που σκαρφάλωσαν σε στύλους φωτισμού, σε πάγκους πλανόδιων πωλητών αλλά και σε εισόδους του μετρό, ενώ καταγράφηκε και περίπτωση παράνομης πώλησης απομιμητικών προϊόντων. Για 17 από αυτούς ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σειρά των τελικών συνεχίζεται στη Νέα Υόρκη, με τον τρίτο αγώνα να διεξάγεται τη Δευτέρα, ενώ οι Νικς βρίσκονται πλέον δύο νίκες μακριά από την κατάκτηση του πρώτου τους τίτλου από τη σεζόν 1972-73.

sport-fm.gr