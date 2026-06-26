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Η Μίλαν έκανε την ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μίλαν έκανε την ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A!

Η Μίλαν έφτασε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη μετακίνηση του Γκονσάλο Ράμος στο Μιλάνο και οι «ροσονέρι» πραγματοποιούν την ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A!

Ιστορικό deal για τη Μίλαν που ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Γκονσάλο Ράμος από την Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Παριζιάνους θα φορέσει τη «ροσονέρο» φανέλα από το φετινό καλοκαίρι και θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων ετών στη Serie A!Αν και δεν διευκρινίζεται το ποσό έναντι του οποίου ο Πορτογάλος θα γίνει μέλος της Μίλαν, φέρεται να φτάνει κοντά στα 74 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η Ίντερ για τον Λουκάκου ώστε να τον πάρει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 2019!

sport-fm.gr 

 

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