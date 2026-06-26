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«Καταρχήν συμφωνία Ομόνοιας με Κάρνιτσνικ»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Καταρχήν συμφωνία Ομόνοιας με Κάρνιτσνικ»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, ekipa.svet24, η Ομόνοια έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Σλοβένο μπακ

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως η Ομόνοια έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ζαν Κάρνιτσνικ ο οποίος περιμένει πλέον την επίσημη πρόταση προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. 

Θυμίζουμε πως οι πρωταθλητές το προηγούμενο διάστημα επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν πλέον οι Σλοβένοι, η απόκτησή του από τους πράσινους, είναι πιο κοντά από ποτέ.

Διαβάστε όσα γράφουν στο τελευταίο τους ρεπορτάζ:

«Ο Ζαν Κάρνιτσνικ παρευρέθηκε στη προπόνηση, αλλά δεν μπήκε στο γήπεδο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι οι συνέπειες του τραυματισμού στον αστράγαλο από τον αγώνα της εθνικής ομάδας εναντίον της Κροατίας, ο οποίος δεν είναι τόσο αθώος όσο φαινόταν, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί, αλλά κυρίως στο ότι δεν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο μετά τη λήξη του, στις 30 Ιουνίου. Δεν είναι μυστικό ότι οι συζητήσεις για πιθανή συνέχιση της συνεργασίας ξεκίνησαν στα πλέι οφ της περασμένης σεζόν, αλλά στη συνέχεια έληξαν χωρίς συμφωνία. Και πολλοί εκπλήσσονται που δεν έχουν συνεχιστεί μέχρι σήμερα... Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν υπήρξε τέτοια ανταλλαγή απόψεων και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό το θέμα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Σλοβένος διεθνής, ο οποίος αυτή τη στιγμή αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην αποκατάσταση, θα ξεκινήσει να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Έχουμε ήδη γράψει ότι η Ομόνοια τον προσκαλεί να ενταχθεί στην ομάδα της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει ήδη επιτευχθεί κατ' αρχήν συμφωνία, αλλά ο Ζαν Καρνίτσικ περιμένει πλέον επίσημη προσφορά από τους Κύπριους, στην οποία θα καταγράψουν όλα όσα του υποσχέθηκαν προφορικά».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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