Νορβηγία-Γαλλία: Στον πάγκο ο Χάαλαντ - Πάνοπλοι οι «τρικολόρ»

Νορβηγία και Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους για να αποφασίσουν ποια είναι η κορυφαία ομάδα του 9ου ομίλου, με τις 11άδες της αναμέτρησης να γίνονται γνωστές.

Νορβηγία και Γαλλία έχουν καπαρώσει ήδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026 με τις δύο ομάδες να έχουν από έξι βαθμούς, μπαίνουν στο φινάλε της φάσης των ομίλων με ήσυχο το κεφάλι τους.

Σε αυτή την αναμέτρηση θα κριθεί ποια εκ των δύο είναι η κορυφαία ομάδα του ομίλου, με τη Νορβηγία βέβαια να προχωράει σε σημαντικές αλλαγές, με κορυφαία όλων σαφών τον αποκλεισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ από την αρχική 11άδα. Μόλις ένας από τους 11 παίκτες που ξεκίνησαν στην αναμέτρηση με τη Σενεγάλη θα αγωνιστούν και απέναντι στη Γαλλία, ο Φρέντρικ Άουρσνες.

Από την απέναντι πλευρά η Γαλλία πρόκειται να παρατάξει όλα τις τα όπλα στον αγωνιστικό χώρο του Gillette Stadium και δείχνει αποφασισμένη για να κάνει το απόλυτο 3/3.

Αναλυτικά οι 11άδες της αναμέτρησης:

Νορβηγία: Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν, Φάλτσενερ, Μπεργκ, Άουρσνες, Θορστβεντ, Άσγκαρντ, Σγιέλντρουπ, Μποπ, Λάρσεν

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ

sport-fm.gr