ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κι άλλη «βόμβα» στο NBA - Η ομάδα που πήρε ΛαΜέλο Μπολ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κι άλλη «βόμβα» στο NBA - Η ομάδα που πήρε ΛαΜέλο Μπολ!

Το μέγκα-trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ φαίνεται πως έφερε σημαντικές ανακατατάξεις σε όλο το ΝΒΑ!

Μία από τις ομάδες που βρισκόταν στο κυνήγι της απόκτησης του Έλληνα σούπερ σταρ ήταν οι Τίμπεργουλβς, με τον οργανισμό της Μινεσότα να στρέφεται στην ενίσχυση στα γκαρντ και να ολοκληρώνει μια μεγάλη μεταγραφική «βόμβα»!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι «λύκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τους Σάρλοτ Χόρνετς για την ανταλλαγή του ΛαΜέλο Μπολ!

Πέραν από τον 24χρονο Αμερικανό σούπερ σταρ οι Τίμπεργουλβς πήραν και τον Τζος Γκριν, με τον Ναζ Ριντ να ακολουθεί το αντίθετο δρομολόγιο.

Μάλιστα, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει πάρα πολλά ντραφτ πικς, με τους Χόρντετς να παίρνουν την πρώτη επιλογή των Τίμπεργουλβς για το 2028, 2029 και το 2030, τρεις μελλοντικές επιλογές δεύτερου γύρου (2029, 2032, 2033), αλλά και μια μη προστατευμένη επιλογή πρώτου γύρου για το 2033.

Παρά το γεγονός πως ο οργανισμός της Μινεσότα δέσμευσε... όλο του το μέλλον, εντούτοις, απέκτησε έναν νεαρό σταρ με τεράστια περιθώρια εξέλιξης, δημιουργώντας, μαζί με τον Άντονι Έντουαρντς, ένα από τα πιο εκρηκτικά δίδυμα γκαρντ σε ολόκληρη τη λίγκα!

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ΛαΜέλο Μπολ αγωνίστηκε σε σύνολο 72 αγώνων έχοντας 20,1 πόντους, 7,1 ασίστ, 4,8 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 28 λεπτά συμμετοχής.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενεργοποιεί τη ρήτρα επαναγοράς για τον Νίκο Παζ και... περιμένει η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στην Ομόνοια Αραδίππου ο Χριστοφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι ο σταρ μας και το είδωλό μας - Κορυφαίος στον κόσμο ο Αντσελότι»

World Cup 2026

|

Category image

Ανόρθωση: Οι δύο που αναλαμβάνουν μέχρι το ξεκαθάρισμα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανανέωσε με Μπαρτζώκα μέχρι το 2029 ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κι άλλη «βόμβα» στο NBA - Η ομάδα που πήρε ΛαΜέλο Μπολ!

NBA

|

Category image

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κλαυδιά Λάρνακας – Έκαψε 3 εκτάρια γης

Category image

Φαλ: «Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Ομπράντοβιτς, ελπίζω να κάνω περήφανους τους φίλους του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ενδιαφέρον Ομόνοιας για τον Μολντοβάν της Ατλέτικο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεταφέρεται τον Σεπτέμβριο το Μεϊγούεδερ - Ζαμπίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Νικόλας και «Φάμπι» μπαίνουν στον 8ο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η Εφές έκανε κίνηση για τον Τσέντι Όσμαν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΟΑΚ ενισχύει το κυπριακό padel με δύο Ισπανούς Ομοσπονδιακούς Προπονητές

Τένις

|

Category image

Η Άρσεναλ ενεργοποίησε τη ρήτρα και έκανε δικό της τον Ινκαπιέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα τέλος ο ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη