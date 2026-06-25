Κι άλλη «βόμβα» στο NBA - Η ομάδα που πήρε ΛαΜέλο Μπολ!

Το μέγκα-trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ φαίνεται πως έφερε σημαντικές ανακατατάξεις σε όλο το ΝΒΑ!

Μία από τις ομάδες που βρισκόταν στο κυνήγι της απόκτησης του Έλληνα σούπερ σταρ ήταν οι Τίμπεργουλβς, με τον οργανισμό της Μινεσότα να στρέφεται στην ενίσχυση στα γκαρντ και να ολοκληρώνει μια μεγάλη μεταγραφική «βόμβα»!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι «λύκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τους Σάρλοτ Χόρνετς για την ανταλλαγή του ΛαΜέλο Μπολ!

Πέραν από τον 24χρονο Αμερικανό σούπερ σταρ οι Τίμπεργουλβς πήραν και τον Τζος Γκριν, με τον Ναζ Ριντ να ακολουθεί το αντίθετο δρομολόγιο.

Μάλιστα, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει πάρα πολλά ντραφτ πικς, με τους Χόρντετς να παίρνουν την πρώτη επιλογή των Τίμπεργουλβς για το 2028, 2029 και το 2030, τρεις μελλοντικές επιλογές δεύτερου γύρου (2029, 2032, 2033), αλλά και μια μη προστατευμένη επιλογή πρώτου γύρου για το 2033.

Παρά το γεγονός πως ο οργανισμός της Μινεσότα δέσμευσε... όλο του το μέλλον, εντούτοις, απέκτησε έναν νεαρό σταρ με τεράστια περιθώρια εξέλιξης, δημιουργώντας, μαζί με τον Άντονι Έντουαρντς, ένα από τα πιο εκρηκτικά δίδυμα γκαρντ σε ολόκληρη τη λίγκα!

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ΛαΜέλο Μπολ αγωνίστηκε σε σύνολο 72 αγώνων έχοντας 20,1 πόντους, 7,1 ασίστ, 4,8 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 28 λεπτά συμμετοχής.

sport-fm.gr