Τελειώνει του Μπιέλ στην Πάφο

Έχουν απομείνει μόνο τα διαδικαστικά για την μετακίνηση του 25χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στην Πάφο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Πορτογαλία.

Το Sporting Adeptos γράφει πως έχει επιτευχθεί συμφωνία και απομένει μόνο η ανακοίνωση για τον δανεισμό του Μπιέλ στην Πάφο μέχρι το 2027 χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο ποδοσφαιριστής διατηρεί συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ μέχρι το 2029.

Από την πλευρά του το Toque Tático, υποστηρίζει πως υπάρχει συμφωνία και με οψιόν αγοράς.

🚨 ESTÁ FEITO! Biel reforça o Pafos FC, avança @sebsousapinto! 🇨🇾



O extremo brasileiro reforça o emblema cipriota por empréstimo com opção de compra. pic.twitter.com/92WYodOrNV — Toque Tático (@ToqueTatico) June 26, 2026