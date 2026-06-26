Τελειώνει του Μπιέλ στην Πάφο
ΓΗΠΕΔΟ
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Σίγουρη έχουν την μεταγραφή του Μπιέλ στους κυπελλούχους οι Πορτογάλοι
Έχουν απομείνει μόνο τα διαδικαστικά για την μετακίνηση του 25χρονου Βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού στην Πάφο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Πορτογαλία.
Το Sporting Adeptos γράφει πως έχει επιτευχθεί συμφωνία και απομένει μόνο η ανακοίνωση για τον δανεισμό του Μπιέλ στην Πάφο μέχρι το 2027 χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς.
Ο ποδοσφαιριστής διατηρεί συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ μέχρι το 2029.
Από την πλευρά του το Toque Tático, υποστηρίζει πως υπάρχει συμφωνία και με οψιόν αγοράς.
🚨 ESTÁ FEITO! Biel reforça o Pafos FC, avança @sebsousapinto! 🇨🇾— Toque Tático (@ToqueTatico) June 26, 2026
O extremo brasileiro reforça o emblema cipriota por empréstimo com opção de compra. pic.twitter.com/92WYodOrNV
Biel já se treina no Pafos FC. (@abolapt)— Sporting Adeptos (@Sporting_CPAdep) June 26, 2026
O negócio está feito e falta apenas a oficialização, numa operação de empréstimo até junho de 2027, sem opção de compra, mantendo, assim, o contrato com o Sporting CP até 2029. pic.twitter.com/kPSVt6b1p8