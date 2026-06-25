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Φίλοι των Μπακς αφήνουν αναμνηστικά σε τοιχογραφία του Αντετοκούνμπο κι αυτός απαντά: «Παιδιά, δεν πέθανα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Φίλοι των Μπακς αφήνουν αναμνηστικά σε τοιχογραφία του Αντετοκούνμπο κι αυτός απαντά: «Παιδιά, δεν πέθανα»

Οι φίλοι των Μπακς είναι πολύ στενοχωρημένοι για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, ωστόσο δεν του κρατούν καμία καμία. Αντιθέτως, εκφράζουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο.

Η τοιχογραφία με την γιγάντια μορφή του Greek Freak σε δρόμο του Μιλγουόκι πλημμύρισε με αναμνηστικά, λουλούδια και φανέλες του 31χρονου σούπερ σταρ.

Ο ίδιος βλέποντας τις εικόνες αυτές σχολίασε με χιούμορ «Παιδιά, ακόμη ζωντανός είμαι!», ενώ συμπλήρωσε με μια καρδιά και ένα emoji ευγνωμοσύνης δείχνοντας πως εκτιμά πολύ την αγάπη που έλαβε για 13 χρόνια και συνεχίζει ακόμη να λαμβάνει στο Μιλγουόκι.

sport-fm.gr

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