Τεσσάρα με φοβερό Ντεμπελέ η Γαλλία!

Για όσους το ξέχασαν είναι ο εν ενεργεία κάτοχος της Χρυσής Μπάλας. Αυτός την έχει σπίτι του. Και μέχρι να του την πάρει κάποιος άλλος, αυτός θα λογίζεται ως ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο.

Κι αν συνεχίσει έτσι, γιατί να μην κάνει το back to back, δηλαδή;

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε και φέτος τα πάντα με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν χόρτασε. Με ένα εκπληκτικό χατ-τρικ, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός επισκίασε την μάχη του Κιλιάν Μπαπέ με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που δεν έγινε ποτέ (ο Νορβηγός προφυλάχθηκε) στο χορταστικό 1-4 των τρικολόρ που πήραν την πρωτιά του ομίλου.

Η Νορβηγία φαίνεται ότι είχε διαλέξει από πριν αντίπαλο. Η επιλογή του Στάλε Σολμπάκεν να κάνει σαρωτικό rotation και να παρατάξει όλες τις ρεζέρβες έδειχνε συμβιβασμό με τη δεύτερη θέση του ομίλου και σταύρωμα με την Ακτή Ελεφαντοστού στους 32.

Δεν είχαν συμπληρωθεί καλά - καλά 30 δευτερόλεπτα, όταν οι Γάλλοι έδειξαν ότι η πλάστιγγα γέρνει από νωρίς.

Ο Μπαπέ έφυγε στο ξέφωτο και τράβηξε ένα… τούβλο από το ύψος της περιοχής, όμως η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Σέλβικ και εξοστρακίστηκε.

Ο γαλλικός μονόλογος επιβραβεύτηκε μόλις στο 6ο λεπτό με γκολ παγκόσμιας κλάσης από τον Ντεμπελέ, ο οποίος αφού χόρεψε τον προσωπικό του αντίπαλο, άλλαξε πόδι και με δεξί κεραυνό έκανε το 0-1 από νωρίς.

Το ματς ήταν… ροντέο, με τον Λάρσεν να αστοχεί εξ’ επαφής για το 1-1 (13’) και τον Σέλβικ να αρνείται το δεύτερο γκολ στον Μπαπέ λίγο αργότερα, όμως για τον Ντεμπελέ όλα ήταν εύκολα.

Με εκπληκτικό διαγώνιο φαλτσαριστό εκτός περιοχής έκανε το 0-2 (20’), δείχνοντας την απαράμιλλη κλάση του. Ωστόσο, τα πανηγύρια κράτησαν για λίγο.

Ακριβώς με την σέντρα, οι Νορβηγοί έβγαλαν εκπληκτικό συνδυασμό και ο Άασγκαρντ με εκπληκτική προσποίηση και συρτό σουτ έκανε το 1-2 (21’).

Εδώ το cooling break ήταν όντως απαραίτητο λόγω του εκπληκτικού ρυθμού, όμως ακόμα και μετά τη διακοπή ο Ντεμπελέ παρέμεινε καυτός. Με νέα ενέργεια παγκόσμιας κλάσης και διαγώνιο σουτ που πέρασε από την μύτη της βελόνας έγραψε μέσα σε αποθέωση το 1-3 (32’).

Η επανάληψη ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν το πόδι πατημένο στο γκάζι. Στο 48ο λεπτό ο Μπομπ πήρε το πέναλτι από τον Ερναντές, όμως ο Μενιάν ψάρεψε τον Στραντ-Λάρσεν και διατήρησε το προβάδισμα ασφαλείας.

Ο Μπαπέ που έψαχνε μανιασμένα το γκολ, αλλά δεν το έβρισκε, σπατάλησε ακόμα μία μεγάλη φάση στο 56ο λεπτό, με τους Γάλλους σταδιακά να κατεβάζουν ταχύτητα και να κάνουν διαχείριση δυνάμεων.

Ο Μενιάν κράτησε το 1-3 σε κλασική ευκαιρία του Μπομπ (72’) και κάπου εκεί οι Νορβηγοί κατάλαβαν ότι δεν αξίζει να ταλαιπωρούνται άλλο μέσα στη ζέστη. Στις καθυστερήσεις ο Ντουέ με κεφαλιά έγραψε το τελικό 1-4, σε ένα βράδυ όπου οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν έστησαν το δικό τους πάρτι.

Κάπως έτσι, η Γαλλία περιμένει να δει με ποιον τρίτο θα παίξει στον επόμενο γύρο (με Παραγουάη, Σουηδία ή τον τρίτο του ομίλου με Ιράν, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτο), την ώρα που οι ξεκούραστοι Βίκινγκ θα αναμετρηθούν την Τρίτη στο Ντάλας με την Ακτή Ελεφαντοστού.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Σέλβικ, Έστιγκαρντ, Φάλτσενερ (66’ Λάνγκας), Μπιέρκαν (46’ Πέντερσεν), Μπεργκ, Άασγκααρντ, Άουρσνες, Θόρστβεντ (46’ Θόρσμπι), Μπομπ (83’ Νούσα), Σιέλντερουπ (83’ Χάουγκε), Στραντ-Λάρσεν.

ΓΑΛΛΙΑ (Ντινιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (85’ Γκουστό), Ουπαμεκανό (76’ Κονατέ), Λακρουά, Ερναντές, Τσουαμενί, Κονέ, Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά), Ολίσε (65’ Σερκί), Ντουέ, Μπαπέ (85’ Ματετά).