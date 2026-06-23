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Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μεταφέρει στους Μαϊάμ Χιτ το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχοντας και οψιόν ανανέωσης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκει τον εαυτό πρωταγωνιστή σε ένα από τα trades που αλλάζει τις ισορροπίες του NBA. Αποχωρώντας από τους Μιλγουόκι Μπακς έπειτα από 13 χρόνια στην ομάδα, με προορισμό την ηλιόλουστη Φλόριντα στην ανατολική ακτή και τους Μαϊάμι Χιτ.

Για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του «Greek Freak», οι Χιτ προσέφεραν «Γη και Ύδωρ» στα «Ελάφια», αδειάζοντας τα μισά αποδυτήριά τους, για να αποκτήσουν έναν σούπερ σταρ του υψηλότερου επιπέδου. Και το κάνουν αυτό, γιατί γνωρίζουν πως τα επόμενα χρόνια θα μπορούν να έχουν τον Γιάννη στις «επάλξεις» τους. Με το συμβόλαιό του στους Μπακς να μεταφέρεται σε νέες πολιτείες.

Τι συμβόλαιο έχει ο Γιάννης με τους Μπακς

Όπως αναφέρει το ESPN, ο Γιάννης εντάχθηκε στους Χιτ, έχοντας διάθεση να υπογράψει ανανέωση του συμβολαίου του. Για τα πρακτικά να αναφέρουμε πως έχει συμβόλαιο για ακόμα μια χρονιά, αξίας $58,456,566, ενώ διαθέτει και player option $62,786,682 για τη σεζόν 2027/2028.

Επειδή ο Αντετοκούνμπο διαθέτει την επιλογή που προαναφέραμε για τη σεζόν 2027/28, θα έχει δύο πιθανά μονοπάτια στο μέλλον του. Εάν επιλέξει να αποχωρήσει από το υπάρχον συμβόλαιό του, θα μπορεί να υπογράψει νέα τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μαϊάμι Χιτ. Αντίθετα, αν ενεργοποιήσει την οψιόν του, τότε θα έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει σε τριετή επέκταση συνολικής αξίας 214 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά θα γίνουν δυνατά από τις 6 Ιανουαρίου.

Όπως επισήμανε ο ειδικός του ESPN σε θέματα salary cap, Μπόμπι Μαρκς, η επιλογή ενεργοποίησης της οψιόν προσφέρει στον Αντετοκούνμπο ένα ελαφρώς πιο ευνοϊκό οικονομικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, οι Χιτ δε σκέφτονται ακόμα το νέο συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και προς ώρας προσπαθούν... να απολαύσουν τη συμφωνία μαζί του.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

NBA

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