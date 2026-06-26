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Ο Χάρης Λοϊζίδης στην εκδήλωση μνήμης του Πανίκου Κρυστάλλη

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Χάρης Λοϊζίδης στην εκδήλωση μνήμης του Πανίκου Κρυστάλλη

Ανάρτηση και φωτογραφίες από την ΚΟΠ

Παρούσα ήταν απόψε η ΚΟΠ στην τιμητική εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο Πανίκο Κρυστάλλη, μια από τις σπουδαιότερες μορφές του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στην εκδήλωση, κατά την οποία ανακοινώθηκε η απόφαση να δοθεί το όνομα του Πανίκου Κρυστάλλη σε κεντρική οδό στη Μέσα Γειτονιά, την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Χάρης Λοϊζίδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ ανέφερε πως ο Πανίκος Κρυστάλλης υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με ήθος, συνέπεια και πραγματική αγάπη για το άθλημα.

Τόνισε επίσης ότι η παρακαταθήκη του παραμένει ζωντανή και αποτελεί παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.Η ΚΟΠ τίμησε τη μνήμη και την προσφορά του Πανίκου Κρυστάλλη, παραδίδοντας συμβολικά φανέλα της Εθνικής μας Ομάδας, που παρέλαβε η κόρη του αείμνηστου Στάλα Κρυστάλλη.

Ο Πανίκος Κρυστάλλης άφησε έντονο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρό μας, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Αγωνίστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στον Απόλλωνα, την ΑΕΛ και την ΑΕΚ Αθηνών, ενώ υπήρξε μέλος και βασικό στήριγμα της Εθνικής μας ομάδας από τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, που παράλληλα άρχισε και η συμμετοχή μας σε διεθνείς διοργανώσεις.Η προσφορά του παραμένει σημείο αναφοράς για το κυπριακό ποδόσφαιρο

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ΚΥΠΡΟΣ

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Ο Χάρης Λοϊζίδης στην εκδήλωση μνήμης του Πανίκου Κρυστάλλη

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