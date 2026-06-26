Νέο παγκύπριο ρεκόρ ο Κεσίδης!

Ο αθλητής τού Πανίκου Χαραλάμπους κατέρριψε το δικό του παγκύπριο ρεκόρ στη σφυροβολία (και κάτω των 23 ετών), με βολή στα 78,61μ., στο «χρυσό» διεθνές μίτινγκ στο Ζάγκρεμπ τής Κροατίας... Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...

Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για τον Ιωσήφ Κεσίδη για δύο λόγους, που έγιναν εν τέλει τρεις!! Ο πρώτος ήταν πως κατέγραψε την πρώτη συμμετοχή του σε «χρυσό» διεθνές μίτινγκ στίβου, ο δεύτερος είναι πως, για πρώτη φορά αγωνίστηκε μαζί με τους κορυφαίους σφυροβόλους τής Ευρώπης (και περίπου τού κόσμου), τούς οποίους θαύμαζε συνήθως από την τηλεόραση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και ο τρίτος, το ότι σημείωσε νέο παγκύπριο ρεκόρ! Δύο περίπου μήνες προτού συμπληρώσει τα 21 του χρόνια, οι επιδόσεις τού Κεσίδη τον έφεραν να δέχεται πρόσκληση για «χρυσό» μίτινγκ και να στέκεται με αξιώσεις δίπλα από τα «ιερά τέρατα» τής παγκόσμιας σφυροβολίας!!!

Η αγωνιστική βελτίωση τού αθλητή τού Πανίκου Χαραλάμπους τη φετινή χρονιά, τον έφερε να γίνεται ο πρώτος Κύπριος αθλητής που εξασφαλίζει συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, αφού έριξε από τον Φεβρουάριο πάνω από το όριο των 77 μέτρων!!! Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 το 2024 και πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 το 2025, συμμετείχε στο «χρυσό» διεθνές μίτινγκ τού Ζάγκρεμπ, το μεσημέρι προς απόγευμα τής Παρασκευής, 26 Ιουνίου 2026, κάτω από τον καυτό ήλιο των 35οC. Κι εκεί που ξεκίνησε μουδιασμένα, από το δέος που ένιωσε αρχικά, κατάφερε να μπει ως 8ος στις επόμενες τρεις βολές, με 74,01μ. και δύο άκυρες. Το πάθος, το ταλέντο και οι άρτιες ικανότητες τού Ιωσήφ Κεσίδη, βγήκαν με ορμή στην πέμπτη βολή του, όταν έριξε τη σφύρα του να προσγειωθεί στα 78,61μ., καταγράφοντας νέο φανταστικό παγκύπριο ρεκόρ!!! Από τη 18η θέση στον κόσμο, πέρασε στην 15η, είναι ο 10ος Ευρωπαίος αυτήν τη στιγμή και ο 2ος κορυφαίος κάτω των 23 ετών!!!

Με τα 78,61μ. ο Κεσίδης κατέλαβε την 5η θέση, με 1ο και καλύτερο, τον πέντε φορές χρυσό παγκόσμιο πρωταθλητή και χάλκινο Ολυμπιονίκη (Τόκιο), Πολωνό Πάβελ Φάιντεκ, ο οποίος στον πρώτο φετινό αγώνα του έριξε στα 81,89μ., που είναι η 4η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Δεύτερος κατετάγη ο χάλκινος Ολυμπιονίκης τού Παρισιού, Ουκρανός Μιχάιλο Κόχαν με 81,62μ., 3ος ο Γάλλος Γιαν Σιοσινάν με 80,92μ., που είναι ο κορυφαίος φέτος στον κόσμο, με νέο εθνικό ρεκόρ Γαλλίας με 82,44μ. και 4ος ο σπουδαίος και γνωστός μας από τις συχνές προετοιμασίες του στο ΓΣΠ, με μετάλλια σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Ούγγρος Μπέντσε Χάλας με 80,71μ. Και 5ος ο σπουδαίος, δικός μας πρωταθλητής, με νέο παγκύπριο ρεκόρ ο Ιωσήφ Κεσίδης, με 78,61μ.!!!

Θερμά συγχαρητήρια Ιωσήφ Ιωσήφ Κεσίδης και Πανίκο Χαραλάμπους, για το νέο εντυπωσιακό παγκύπριο ρεκόρ στη σφυροβολία ανδρών και Κ23. Καλή επιστροφή στην Κύπρο και ξεκουράσου, γιατί αύριο (27/06/26) θα πρέπει να ρίξεις και στο Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Όσοι θέλετε να θαυμάσετε από κοντά τον εκπληκτικό Ιωσήφ Κεσίδη, μπορείτε να έρθετε το απόγευμα τού Σαββάτου (27/06/26) στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία. Το αγώνισμα της σφυροβολίας ανδρών αρχίζει στις 18:00, με την είσοδο να είναι δωρεάν...