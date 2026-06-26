Ουρουγουάη-Ισπανία: «Τελικός» για τους μεν, για την πρωτιά οι δε

Σούπερ μάχη ανάμεσα σε Ισπανία και Ουρουγουάη στο Μεξικό.

Μεγάλη μάχη τα ξημερώματα (03:00) στο Estadio Akron του Μεξικό. Ουρουγουάη και Ισπανία μονομαχούν με διαφορετικό στόχο για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «σελέστε» δίνει παιχνίδι ζωής ή θανάτου, παίζοντας τα ρέστα της ώστε να συνεχίσει στη διοργάνωση, έχοντας μαζέψει μόλις έναν βαθμό έπειτα από δύο αγώνες, παίζοντας με σαφώς υποδεέστερες αντιπάλους από την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήρθε 1-1 με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ενώ ακολούθησε το 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήρι, κόντρα στο οποίο έκανε την ανατροπή με Αραούχο (44’) και Κανόμπιο (45’+6’), προτού ισοφαριστεί στο 61’.

Αμφίβολος ο δεξιός μπακ Βαρέλα. «Παίζει» το ενδεχόμενο ο Μπιέλσα να αφήσει στον πάγκο τον βασικό γκολκίπερ Μουσλέρα, δίνοντας φανέλα βασικού στον Ροσέτ.

Η αποστολή της Ουρουγουάης

Τερματοφύλακες: Φερνάντο Μουσλέρα (Εστουδιάντες), Σέρχιο Ροσέτ (Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε), Σαντιάγκο Μέλε (Μοντερέι)

Αμυντικοί: Χοσέ Μαρία Χιμένες (Ατλέτικο Μαδρίτης), Ματίας Βίνια (Ρίβερ Πλέιτ), Ματίας Ολιβέρα (Νάπολι), Γκιγιέρμο Βαρέλα (Φλαμένγκο), Ρόναλντ Αραούχο (Μπαρτσελόνα), Σεμπαστιάν Κάσερες (Κλαμπ Αμέρικα), Χοακίν Πικέρες (Παλμέιρας), Σαντιάγκο Μπουένο (Γουλβς)

Μέσοι: Ροντρίγκο Μπετανκούρ (Τότεναμ), Φεντερίκο Βαλβέρδε (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζιόρτζιαν ντε Αρασκαέτα (Φλαμένγκο), Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός), Μάνουελ Ουγκάρτε (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νικολάς ντε λα Κρουζ (Φλαμένγκο), Μπρίαν Ροντρίγκες (Κλαμπ Αμέρικα), Μάξι Αραούχο (Σπόρτινγκ), Αγκουστίν Κανόμπιο (Φλουμινένσε), Εμιλιάνο Μαρτίνες (Παλμέιρας), Ροντρίγκο Σαλαζάρ (Σπόρτινγκ Μπράγκα), Χουάν Μανουέλ Σανάμπρια (Ρεάλ Σολτ Λέικ)

Επιθετικοί: Ντάρβιν Νούνιες (Αλ Χιλάλ), Φεντερίκο Βίνιας (Ρεάλ Οβιέδο), Ροντρίγκο Αγκίρε (Τίγκρες).

Η Ισπανία είναι πιο άνετη, έχοντας εξασφαλίσει παρουσία στην επόμενη φάση, αλλά θέλει να τερματίσει 2η, ώστε να αποφύγει την Αργεντινή στα νοκ άουτ. Πάντως, με μία ισοπαλία θα «κλειδώσει» λογικά την πρωτιά, αφού απειλείται από το Πράσινο Ακρωτήρι, που θα πρέπει να βάλει πολλά γκολ στη Σαουδική Αραβία, για να έχει τη διαφορά τερμάτων. Πάντως, αυτή τη στιγμή η «ρόχα» πληρώνει την αστοχία της με το Πράσινο Ακρωτήρι στην πρώτη αγωνιστική, διαφορετικά θα είχε καπαρώσει ήδη την πρώτη θέση.

Από λίγες έως καθόλου αλλαγές προσανατολίζεται να κάνει ο Ντε λα Φουέντε, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Φεράν Τόρες, Φαμπιάν Ρουίθ και Νίκο Γουίλιαμς διεκδικούν θέση βασικού.

Η αποστολή της Ισπανίας

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Τζουάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα)

Αμυντικοί: Αϊμερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Έρικ Γκαρθία (Μπαρτσελόνα), Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Άλεξ Γκριμάλδο (Λεβερκούζεν), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Πουμπίλ (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Μέσοι: Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μικέλ Μερίνο (Άρσεναλ), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Μαρτίν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Επιθετικοί: Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Ντάνι Όλμο (Μπαρτσελόνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Θέλτα), Βίκτορ Μουνιόθ (Οσασούνα)

Πιθανές συνθέσεις

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα – Βαρέλα, Κάσερες, Χιμένες, Ολιβέρα – Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε, Ουγκάρτε – Κανόμπιο, Αραούχο, Νούνιες

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν – Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτε, Κουκουρέγια – Ρόδρι, Όλμο, Πέδρι – Γιαμάλ, Μπαένα – Ογιαρθάμπαλ

Διαιτητής: Ισμαίλ Ελφάθ (ΗΠΑ)

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