Ο καλύτερος φετινός Τράικοβιτς στο Ζάγκρεμπ!

Ο Μίλαν Τράικοβιτς πραγματοποίησε πριν από λίγο (26/06/26) την καλύτερη φετινή κούρσα του στα 110μ. με εμπόδια, λαμβάνοντας μέρος στο «χρυσό» διεθνές μίτινγκ «Μπόρις Χανζιέκοβιτς» στο Ζάγκρεμπ τής Κροατίας.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη τερμάτισε 7ος σε μια γρήγορη κούρσα, σε 13.43 (+1,2 μ/δ), πλησιάζοντας πάρα πολύ το όριο απευθείας πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ, που είναι 13.40. Το πολύ σημαντικό για τον 7ο Ολυμπιονίκη μας είναι πως δείχνει να βρίσκεται σε αρκετά καλή αγωνιστική κατάσταση και κούρσα με κούρσα αναμένεται να είναι ακόμα γρηγορότερος, θέλοντας να είναι πανέτοιμος για τους τρεις μεγάλους στόχους της χρόνιας, που είναι οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και οι Μεσογειακοί Αγώνες.

Θερμά συγχαρητήρια Μίλαν Milan Trajkovic και Αντώνη Γιαννουλάκη για την καλύτερη φετινή σου κούρσα. Καλή επιστροφή και καλή ξεκούραση. Όσοι θέλετε να θαυμάσετε από κοντά τον κορυφαίο αθλητή μας τα τελευταία χρόνια στα δρομικά αγωνίσματα, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019, μπορείτε να έρθετε αύριο (27/06/26) στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, για τα Medochemie Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών. Ο δρόμος των 110μ. με εμπόδια είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19:40, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.