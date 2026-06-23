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Στο Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Είναι γεγονός! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ. Ποια ανταλλάγματα πήραν οι Μπακς για τον Greek Freak.

Παίκτης των Χιτ θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο ΝΒΑ. Οι Μπακς πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρησή του τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και Κασπάρας Γιακουτσιόνιςκαι τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ (2031, 2033), ανάμεσα στις οποίες και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, όπως και μια επιλογή δευτέρου γύρου. Μαζί με τον Greek Freak στο Μαϊάμι θα πάει και ο Μπόμπι Πόρτις.

Η αρχική συμφωνία δεν περιλαμβάνει κάποια τρίτη ομάδα, ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο-μέχρι τις 6 Ιουλίου που θα μπορεί να ανακοινωθεί το deal-να προστεθούν και άλλα μέλη στο trade. Ο Αντετοκούνμπο είχε έναν ακόμη χρόνο συμβολαίου με τους Μπακς και πηγαίνοντας στο Μαϊάμι προφανώς έχει δεσμευτεί πως θα υπογράψει επέκταση.

Οι Σέλτικς κυνήγησαν τον 31χρονο σούπερ σταρ μέχρι την τελευταία στιγμή, φτάνοντας να προσφέρουν τον Τζέιλεν Μπράουν και δύο επιλογές πρώτου γύρου, ωστόσο οι Μπακς προτίμησαν το «πακέτο» των Χιτ και παραχώρησαν τον παίκτη που επέλεξαν το 2013 στο νούμερο 13 του ντραφτ και άλλαξε την ιστορία τους χαρίζοντάς τους πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, το 2021. O ίδιος αποχωρεί ως πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, τάπες, λεπτά συμμετοχής και αγώνες στην ιστορία της ομάδας.

Οι Χιτ είχαν ρεκόρ 43-39 την περασμένη σεζόν και τερμάτισαν 10οι στην Ανατολή. Έχασαν στον αγώνα play-in για τις θέσεις 9-10 από τους Χόρνετς, μένοντας εκτός playoffs για πρώτη φορά από τη σεζόν 2018/19.

Ο Αντετοκούνμπο φέρεται να είχε σαφή προτίμηση να παίξει στο Μαϊάμι, χωρίς πάντως να απορρίπτει την ιδέα των Σέλτικς. Πρόθεσή του ήταν να παραμείνει στην Ανατολή, όπου αγωνίζεται από την αρχή της καριέρας του.

Η ομάδα που έχει στον πάγκο τον Έρικ Σπόελστρα από το 2018 και πρόεδρο τον θρυλικό Πατ Ράιλι με την προσθήκη του Αντετοκούνμπο φιλοδοξεί να γίνει διεκδικήτρια του τίτλου. Ο Giannis στη νέα του ομάδα θα βρει παίκτες όπως ο σέντερ Μπαμ Αντεμπάγιο (που εκπροσωπείται από τον ίδιο ατζέντη), ο Σέρβος φόργουορντ Νίκολα Γιόβιτς, ο Σουηδός φόργουορντ Πέλε Λάρσον, ο γκαρντ Ντάβιον Μίτσελ, ενώ επίκεινται αρκετές ακόμη κινήσεις. Πιθανότατα στην ομάδα θα παραμείνουν με νέα συμβόλαια ο γκαρντ Νόρμαν Πάουερ και ο φόργουορντ Άντριου Γουίγκινς.

sport-fm.gr 

 

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