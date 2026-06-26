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Στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια ο Μπαντιό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια ο Μπαντιό!

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Μπράνκου Μπαντιό, όπως αποκάλυψε η Magic Euroleague του SDNA.

Η «βόμβα» Μπράνκου Μπαντιό έσκασε για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε δικό της τον Σενεγαλέζο παίκτη για την επόμενη τριετία. Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή "Magic Euroleague", το Τριφύλλι δεν μπήκε καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη Βαλένθια- απλά θα καταβάλει με τη... μία το buy out του (1.500.000 ευρώ) την προσεχή Δευτέρα και θα ντύσει στα πράσινα τον "Papi".

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι πως οι πρωταθλητές Ισπανίας ήθελαν να κρατήσουν τον Μπαντιό πάση θυσία στο ρόστερ τους και, μάλιστα, ήταν διατεθειμένοι να τον πληρώσουν... όσο όσο, θέλοντας να χτίσουν μια πολύ καλή τριάδα με Σορτς-Μπαντιό-Τέιλορ. Είναι χαρακτηριστικό πως του προσέφεραν ακριβώς τα χρήματα που του έδωσε, εν τέλει, η ελληνική ομάδα, όμως 27χρονος γκαρντ είχε πάρει την απόφασή του να παίξει υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Το συμβόλαιο του Μπαντιό θα είναι τριετούς διάρκειας, με τον Παναθηναϊκό να του δίνει 1.3 εκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο, πέραν του 1.500.000 που είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του.

Ο παίκτης αναμένεται ν' ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα (29/6).

sdna.gr 

 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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