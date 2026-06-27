Η Σενεγάλη δεν έδειξε έλεος στο Ιράκ

Η Σενεγάλη, μετά το 0/2 στα δύο πρώτα παιχνίδια για το Μουντιάλ, ήθελε νίκη και με διαφορά τερμάτων απέναντι στο Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση της στη φάση των «32», μέσω των οκτώ καλύτερων τρίτων. Οι Αφρικανοί, όχι μόνο κέρδισαν, αλλά πέτυχαν και μια ευρεία νίκη με 5-0, και πλέον, με συντελεστή τερμάτων 8-6, έχουν βάσιμες ελπίδες για μια θέση στα νοκ - άουτ.

«Τα λιοντάρια της Τεράνγκα» είδαν το Ιράκ να μένει με παίκτη λιγότερο μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ στο 1-0 υπέρ τους και παρότι δυσκολεύτηκαν για κάτι παραπάνω από τριάντα λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν ένα τρομερό ξέσπασμα βρίσκοντας τέσσερις φορές δίχτυα μέσα σε ένα 23ο λεπτό.

Πλέον θα πρέπει να περιμένουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα εναπομείναντα παιχνίδια των ομίλων για να δουν αν θα συνεχίσουν στο τουρνουά ή αν η πορεία τους σταματήσει στη φάση των ομίλων.

H εξέλιξη του ματς

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Σενεγάλη την αναμέτρηση. Οι Αφρικανοί γνώριζαν ότι ήθελαν μόνο νίκη προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση μέσω των οκτώ καλύτερων τρίτων και μπήκαν με... το μαχαίρι στα δόντια, ανοίγοντας το σκορ, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 4ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Καμαρά, ο Ντιαρά κέρδισε τους πάντες στον αέρα, πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 13ο λεπτό, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για το Ιράκ, καθώς τα αριθμητικά δεδομένα ανατράπηκαν. Μετά από παρέμβαση του VAR και on field review, ο Αντονι Τέιλορ απέβαλε τον Ρέμπιν Σουλάκα, αναβαθμίζοντας την κίτρινη κάρτα, που αρχικά έδωσε, σε κόκκινη, καθώς ο κεντρικός αμυντικός των Ασιατών, ανέτρεψε τον Μανέ πριν βρεθεί σε πλεονεκτική θέση για γκολ.

Η Σενεγάλη θέλησε, ευθύς αμέσως, να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, όμως ο Μπασίλ απέκρουσε εντυπωσιακά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του αρχηγού και ηγέτη, Σαντιό Μανέ, στο 14ο λεπτό. Η επόμενη καλή στιγμή, άργησε να έρθει, για τους Σενεγαλέζους, καθώς το Ιράκ έκλεισε τους χώρους, κοιτώντας κυρίως να μην δεχτεί δεύτερο γκολ, με τους Αφρικανούς να απειλούν με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ του Τζέικομτς, το οποίο πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπασίλ.

Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, άνηκε και πάλι στους «τυπικά» γηπεδούχους. Στις καθυστερήσεις (45+1'), ο Μανέ μπήκε στην περιοχή, έκανε ένα δυνατό μακρινό σουτ, η μπάλα όμως πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το σκηνικό δεν άλλαξε και οι Σενεγαλέζοι έφτασαν μια ανάσα από το να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο 51ο λεπτό, όμως ο Μανέ δεν κατάφερε να στείλει από πλεονεκτική θέση τη μπάλα στα δίχτυα, τελειώνοντας πολύ άσχημα τη φάση, στέλνοντας την απελπιστικά άουτ.

Στο 56ο λεπτό, οι Αφρικανοί βρήκαν αυτό που έψαχναν από τη στιγμή που το Ιράκ έμεινε με δέκα, διπλασιάζοντας το προβάδισμα τους. Μετά από λάθος της άμυνας, ο Καμαρά πήρε τη μπάλα, βρήκε την κατάλληλη στιγμή τον Σαρ και ο τελευταίος έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.Από εκείνο το σημείο και μετά, η Σενεγάλη απαλλάχθηκε από το άγχος και δεν άργησε να βρει και τρίτο τέρμα. Οι Ιρακινοί πούλησαν εκ νέου τη μπάλα και ο Παπέ Γκείγ με ένα τρομερό σουτ εκτός περιοχής διεύρυνε το δείκτη του σκορ σε 3-0.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 82ο λεπτό ο Εντιάγ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Σενεγάλη - Ιράκ 5-0

Γκολ: Ντιαρά (4'), Σαρ (56'), Γκέιγ (59', 71'), Εντιαγέ 82')

Κίτρινες: Σεκ 18', Αμάρι (75'), Γκέιγ (81')

Κόκκινες: Σουλάκα (13')

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Σενεγάλη (Πάπε Τιάο): Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ.

Ιράκ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ.

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