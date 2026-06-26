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Oι ενδεκάδες στο Σενεγάλη - Ιράκ

ΓΗΠΕΔΟ

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Oι ενδεκάδες στο Σενεγάλη - Ιράκ

Αναλυτικά οι επιλογές των δύο προπονητών για την κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Ιράκ για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ.

Με μοναδικό στόχο το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση, Σενεγάλη και Ιράκ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής του 9ου ομίλου για το Μουντιάλ.

Οι δύο εθνικές ομάδες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν τους τρεις βαθμούς της νίκης, καθώς αμφότερες βρίσκονται στους μηδέν βαθμούς. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για κάθε πλευρά, αφού μόνο με τρίποντο θα μπορέσουν να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση, διεκδικώντας ένα από τα εισιτήρια που οδηγούν στους «32» μέσω των οκτώ καλύτερων τρίτων των ομίλων.

Όσον αφορά τα πλάνα των προπονητών, η Σενεγάλη αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στο αρχικό της σχήμα. Συγκεκριμένα, οι τραυματισμοί των Μεντί και Τζάκσον έφεραν τους Ντιό και Εμπάιγ στην ενδεκάδα, ενώ για λόγους τακτικής ο Σεκ προτιμήθηκε αντί του Κουλιμπαλί.Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σενεγάλη: Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ.

Ιράκ: Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ.

athletiko.gr 

 

 

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World Cup 2026

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