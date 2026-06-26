ΑΕΚ: Δεν έχει καμία βάση το σενάριο περί συμφωνίας Ρέιντζερς-Πενράις

Η σελίδα στο Χ «Fitba Zone» ανακάλυψε... συμφωνία του Τζέιμς Πενραις με την Ρέιντζερς, ένα σενάριο το οποίο διαψεύδεται και δεν έχει καμία απολύτως βάση.

Το σχετικό ψευδές «ρεπορτάζ» παρουσιάζει την... είδηση ως αποκλειστική και κάνει λόγο για τριετές συμβόλαιο που θα υπογράψει ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ με τους Γκερς.

Επαναλαμβάνουμε όμως, πως είναι ένα δημοσίευμα που δεν έχει καμία βάση με τον Πενράις να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ενωση μέχρι το 2028.

Επομένως, εάν και εφόσον η Ρέιντζερς ενδιαφέρθεί για τον Σκωτσέζο θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στην ΑΕΚ η οποία το καλοκαίρι του '25 δαπάνησε 2,3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Χαρτς, με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον υπολογίζει και φέτος μαζί με τον Πήλιο προκειμένου οι δυο τους να σχηματίσουν το δίδυμο των αριστερών μπακ.

sdna.gr