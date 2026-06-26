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Πίστη και αποσυμπίεση

ΓΗΠΕΔΟ

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Πίστη και αποσυμπίεση

Από την στιγμή που ο Σεμέδο ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει στην Ομόνοια η οποία ήδη είχε συμφωνήσει με τον Τζέιντον Μοντνόρ, αναπόφευκτα ο πρώην άσος του Άρη έγινε ο αντί-Σεμέδο…

Και μπορεί στο μυαλό πολλών, αυτό να υφίσταται, παρόλα αυτά ο Μπεργκ φρόντισε για άλλη μία φορά με τις τοποθετήσεις του να αποσυμπιέσει τον ποδοσφαιριστή, δείχνοντας παράλληλα την στήριξή του αλλά και το τι περιμένει από αυτόν.

Ο Νορβηγός προπονητής στις πρώτες του τοποθετήσεις με αφορμή την έναρξη της προετοιμασίας, σημείωσε μεταξύ άλλων πως ο Μοντνόρ είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος από τον Γουίλι Σεμέδο παρόλο που οι δύο τους έχουν κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο που αγωνίζονται.

Πρόσθεσε δε, πως ο στόχος είναι να βγάλει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο προπονητής του τριφυλλιού - ο οποίος προφανώς αντιλαμβάνεται την περιρρέουσα ατμόσφαιρα - χειρίστηκε το εν λόγω ζήτημα έξυπνα.

Το σημαντικό είναι πως οι πράσινοι κινήθηκαν νωρίς, έκλεισαν έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο γνωρίζουν πολύ καλά, πραγματοποιώντας ουσιαστικά μία κίνηση με μηδενικό ρίσκο. 

α.ψ

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