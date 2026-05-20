Οι Νικς γύρισαν το -22 και «λύγισαν» τους Καβαλίερς

Έπος στη Νέα Υόρκη

Ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο μετατράπηκε σε μπασκετικό έπος για τους Νικς, οι οποίοι πραγματοποίησαν μία απίθανη ανατροπή απέναντι στους Καβαλίερς, επικρατώντας με 115-104 στην παράταση και κάνοντας το 1-0 στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε να κυνηγά διαφορά 22 πόντων στην τέταρτη περίοδο, με το παιχνίδι να δείχνει πως οδεύει προς άνετη επικράτηση των γηπεδούχων. Ωστόσο, οι Νικς αρνήθηκαν να παραδοθούν και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 30-8 στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας, κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση.

Εκεί, η ψυχολογία ήταν ξεκάθαρα με το μέρος τους. Οι Νικς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, «τρέχοντας» ένα ακόμα σερί 14-3 στην παράταση, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές των φετινών playoffs.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πήρε την ομάδα στις πλάτες του και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους, καθοδηγώντας την αντεπίθεση των Νικς σε κρίσιμα σημεία.

Η νίκη αυτή δίνει σημαντικό προβάδισμα στη σειρά για τη Νέα Υόρκη, με το Game 2 να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Madison Square Garden, εκεί όπου οι Νικς θα επιδιώξουν να «χτίσουν» πάνω στο momentum που δημιούργησαν με αυτή την ιστορική ανατροπή.

