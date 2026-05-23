Φεύγει αλλά δεν κλείνει την πόρτα ο Μασούρας: «Εις το επανιδείν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ»

Το δικό του ξεχωριστό «αντίο» μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, είπε ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ομόνοιας.

Αναλυτικά: «Λαός…ήρθε η ώρα του πιο δύσκολου αποχαιρετισμού στην καριέρα μου! Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πραγματικά υπέροχα και πραγματικά είμαι ευγνώμων που τα έζησα μαζί σας. Θέλω να ευχαριστώ τον πρόεδρο,τον προπονητή αλλά και ολόκληρο το staff της οικογένειας της ομάδας γιατί αποδείξαμε πως όταν είσαι οικογένεια μπορείς να καταφέρεις τα πάντα και εντός και εκτός γηπέδου.

Δεν θα πω αντίο γιατί ο κύκλος μου δεν έχει κλείσει οριστικά στην ομάδα.

Μια φορά πράσινος…(την συνέχεια την ξέρετε)

Εις το επανιδείν ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ».