Υπερηχητικοί οι Νικς, «δίπλωσαν» τους Καβαλίερς και έκαναν το 2-0

Έκαναν τη... μισή διαδρομή

«Δίπλωσαν» τους Καβαλίερς οι Νικς! Με το Madison Square Garden, αλλά και μια πληθωρική εμφάνιση, ως συμμάχους, η ομάδα της Νέας Υόρκης, λύγισε ξανά τους Καβς με σκορ 109-93 και έφτασε τη σειρά στο 2-0, έχοντας τον πρώτο λόγο στoυς τελικούς της Ανατολής.

Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο στην οποία μπήκαν λίγο μουδιασμένα (24-27), οι Νικς, πάτησαν γκάζι και κατάφεραν να πάνε στο ημίχρονο με μια διαφορά τεσσάρων πόντων (53-49). Στο δεύτερο ημίχρονο, με όπλο την καλή τους άμυνα, κατάφεραν να ανοίξουν τη διαφορά και να κλείσουν το τρίτο δωδεκάλεπτο με αέρα 15 πόντων (85-70). Στην 4η και τελευταία περίοδο παρά την προσπάθεια των Καβαλίερς να επιστρέψουν, οι γηπεδούχοι, πάτησαν ξανά γκάζι και εν τέλει καθάρισαν το ματς με το εμφατικο 109-93.

Ο Τζος Χαρτ με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, έχοντας 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

