«Βασικοί υποψήφιοι για την απόκτηση του Γιάννη οι Μπλέιζερς»

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει να κάνει πολύ… θόρυβο στο ΝΒΑ

Tο όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει να κάνει πολύ… θόρυβο στο ΝΒΑ, καθώς το μέλλον του στους Μπακς μόνο σίγουρο δεν είναι.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, ειδικό σε θέματα NBA, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αναμένεται να αναδειχθούν ως οι βασικοί υποψήφιοι για την ανταλλαγή του Γιάννη αυτό το καλοκαίρι.

«Πηγές αναφέρουν ότι το Πόρτλαντ αναζητά ανταγωνιστικά πακέτα ανταλλαγής γύρω από το συμβόλαιο του Τζέραμι Γκραντ, το οποίο αποτιμάται στα 34,2 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν πριν από την οψιόν του παίκτη στα 36,4 εκατ. δολάρια το 2027-28. Υπενθυμίζεται ότι ο μισθός του Αντετοκούνμπο για την επόμενη σεζόν είναι 58,5 εκατομμύρια δολάρια και επομένως απαιτεί πολύ περισσότερα αντίστοιχα χρήματα», αναφέρει ο insider του ΝΒΑ.

Είναι πολύ πιθανό οι Μπλέιζερς να προσπαθήσουν να κάνουν ανταλλαγή τον Γκραντ, ενώ μπορεί σε μια τέτοια συμφωνία να παίξει ρόλο το γεγονός ότι κατέχουν μελλοντικές επιλογές ντραφτ των Μπακς και συγκεκριμένα για το 2028, 2029 και 2030.

Πέρα από τους Μπλέιζερς, πιθανοί διεκδικητές για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, αναφέρονται οι Μαϊάμι Χιτ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Νιου Γιορκ Νικς.

