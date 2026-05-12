Mε Ματσάρι στον πάγκο ο Ηρακλής

Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα είναι ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ιταλός τεχνικός που πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς, όμως, να οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία τότε, επέστρεψε για να αναλάβει επίσημα τους "κυανόλευκους".

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.

Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».