H επιτυχία χρειάζεται έναν «Φαμπιάνο»

«Είναι ίσως ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που, επί εποχής Παπασταύρου, έχει το ελεύθερο να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει ή θα σταματήσει».

Τα πιο πάνω λόγια ανήκουν στον συντονιστή του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ομόνοιας, Σίμο Ταραπουλούζη, σχετικά με το μέλλον του Φαμπιάνο στους πρασίνους.

Μία δήλωση που αποδεικνύει πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας. Θέλει μεγάλο κόπο για να μπορείς να αποκτήσεις το δικαίωμα που δίνεται αυτή τη στιγμή στον Φαμπιάνο, ο οποίος το κέρδισε με το σπαθί του. Και μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που… από σπόντα βρέθηκε στο «Ηλίας Πούλλος» - μετά από τους τραυματισμούς των Ουζόχο και Παναγή.

Από την ανακοίνωση της μεταγραφής του, στις 17 Οκτωβρίου 2019, οπότε είχε συμφωνήσει με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι και σήμερα, έχει βάλει την υπογραφή του σε κάθε επιτυχία των πρασίνων.

Τόσο για κατάκτηση των τεσσάρων εγχώριων τίτλων (δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα) όσο και στην ευρωπαϊκή καταξίωση με συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Ο Φαμπιάνο αποτελεί μία απόδειξη ότι κάθε ομάδα που θέλει να πετύχει χρειάζεται να έχει κάτω από τα δοκάρια της κάποιον που να εμπνέει εμπιστοσύνη και να σπρώχνει την υπόλοιπη ομάδα.

Το μοναδικό, ίσως, που απέμεινε για να κάνει στους πρασίνους είναι να τους οδηγήσει σε ένα φοβερό επίτευγμα, το οποίο έζησαν ήδη αρκετές κυπριακές ομάδες, όμως για την Ομόνοια παραμένει όνειρο.

Aυτό είναι η συμμετοχή στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League. Kατά πόσο θα είναι εκεί για να δώσει ώθηση για επίτευξη αυτού του σκοπού θα το αποφασίσει φυσικά μονάχα ο ίδιος. Άλλωστε έχει το ελεύθερο…