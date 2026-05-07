Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τι είπε ο ιδιοκτήτης των Μπακς για το μέλλον του

Τι μέλλει γενέσθαι με τον Greek Freak;

Η νέα εποχή στους Μιλγουόκι Μπακς έχει ήδη αρχίσει μετά τον αποκλεισμό από τα playoffs του NBA, με τον Τέιλορ Τζένκινς να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, στο επίκεντρο εξακολουθεί να βρίσκεται το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη διοίκηση των «Ελαφιών» να παραδέχεται δημόσια ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν ο Έλληνας σούπερ σταρ θα συνεχίσει στον οργανισμό.

Κατά την παρουσίαση του νέου προπονητή, ο συνιδιοκτήτης των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ, μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση γύρω από τον Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.

«Ο Γιάννης είναι ένας απίστευτος παίκτης και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Βρίσκεται χωρίς αμφιβολία ανάμεσα στους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου και εμείς θα κάνουμε ό,τι θεωρούμε καλύτερο τόσο για εκείνον όσο και για τον οργανισμό», ανέφερε αρχικά ο Χάσλαμ.

Στη συνέχεια στάθηκε στην αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την υπόθεση του «Greek Freak», λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν ο Γιάννης θα συνεχίσει στους Μπακς ή όχι. Είναι κάτι που θα συζητήσουμε και θα δουλέψουμε μαζί του μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας εξήγησε επίσης ότι το NBA Draft του 2026 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τις αποφάσεις που θα παρθούν.

«Αν ο Γιάννης ζητήσει ανταλλαγή, τότε υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουμε σημαντικά draft picks και να κινηθούμε προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Αν μείνει, τότε θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γύρω του με άλλο πλάνο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ζήτημα του Αντετοκούνμπο είχε τεθεί εξαρχής στον νέο προπονητή κατά τη διάρκεια των επαφών τους.

«Του είπαμε από την αρχή: “Ο Γιάννης μπορεί να είναι εδώ, μπορεί όμως και να μην είναι. Δεν θέλουμε να πάρεις την απόφασή σου βασιζόμενος αποκλειστικά σε αυτό”. Θέλαμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι και ειλικρινείς μαζί του», δήλωσε ο Χάσλαμ.

