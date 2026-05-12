Εθνική Γυναικών: Στις 9 Ιουνίου στο Δασάκι με αντίπαλο τη Μολδαβία

Τον ερχόμενο μήνα το φινάλε των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική μας θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη της Μολδαβίας στις 9 Ιουνίου, για τον πέμπτο όμιλο.

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο Εθνικού Άχνας και θα αρχίσει στις 20:00. Η ώρα καθορίστηκε από την UEFA, ούτως ώστε όλοι οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής να αρχίσουν την ίδια ώρα.

Ο αγώνας Κύπρος - Μολδαβία μεταδοθεί διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.

Με τη Μολδαβία αναμετρηθήκαμε στις 14 Απριλίου στο Nisporeni Central και φέραμε ισοπαλία 0-0.