Εθνική Γυναικών: Στις 9 Ιουνίου στο Δασάκι με αντίπαλο τη Μολδαβία
Τον ερχόμενο μήνα το φινάλε των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Εθνική μας θα φιλοξενήσει την αντίστοιχη της Μολδαβίας στις 9 Ιουνίου, για τον πέμπτο όμιλο.
Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο Εθνικού Άχνας και θα αρχίσει στις 20:00. Η ώρα καθορίστηκε από την UEFA, ούτως ώστε όλοι οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής να αρχίσουν την ίδια ώρα.
Ο αγώνας Κύπρος - Μολδαβία μεταδοθεί διαδικτυακά από τον Alpha Κύπρου.
Με τη Μολδαβία αναμετρηθήκαμε στις 14 Απριλίου στο Nisporeni Central και φέραμε ισοπαλία 0-0.