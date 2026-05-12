Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Διγενή

Δόθηκαν τα χέρια με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή

Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση για τον καλαθοσφαιρικό Διγενή Μόρφου, που ένταξε στο ρόστερ του τον Βίκτωρα Ιερονυμίδη.

Η ανακοίνωση:

«Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου ανακοινώνει την απόκτηση του Βίκτωρα Ιερονυμίδη!

Μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση για την ομάδα μας, με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή να έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δυναμική στο ρόστερ του Διγενή.

Ο Βίκτωρας Ιερονυμίδης είναι φόργουορντ, γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1995 και σε ηλικία 31 ετών διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες από τα κυπριακά γήπεδα αλλά και το εξωτερικό.

Αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Απόλλωνα, Ανόρθωση, ΠΑΕΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Αχιλλέα, ενώ ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Κεραυνού. Μετέπειτα αγωνίστηκε στην Αμερική με το φημισμένο OAK Hill.

Πρόκειται για έναν καλαθοσφαιριστή που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με την ποιότητα, την εμπειρία και την αγωνιστική του προσωπικότητα να αποτελούν σημαντική προσθήκη για την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Βίκτωρα Ιερονυμίδη στην οικογένεια του Διγενή Ακρίτα Μόρφου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα πράσινα και άσπρα!»

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

