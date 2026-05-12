Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Διγενή

Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση για τον καλαθοσφαιρικό Διγενή Μόρφου, που ένταξε στο ρόστερ του τον Βίκτωρα Ιερονυμίδη.

Η ανακοίνωση:

«Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου ανακοινώνει την απόκτηση του Βίκτωρα Ιερονυμίδη!

Μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση για την ομάδα μας, με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή να έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δυναμική στο ρόστερ του Διγενή.

Ο Βίκτωρας Ιερονυμίδης είναι φόργουορντ, γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 1995 και σε ηλικία 31 ετών διαθέτει σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες από τα κυπριακά γήπεδα αλλά και το εξωτερικό.

Αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Απόλλωνα, Ανόρθωση, ΠΑΕΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Αχιλλέα, ενώ ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του Κεραυνού. Μετέπειτα αγωνίστηκε στην Αμερική με το φημισμένο OAK Hill.

Πρόκειται για έναν καλαθοσφαιριστή που μπορεί να δώσει πολλές λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με την ποιότητα, την εμπειρία και την αγωνιστική του προσωπικότητα να αποτελούν σημαντική προσθήκη για την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Βίκτωρα Ιερονυμίδη στην οικογένεια του Διγενή Ακρίτα Μόρφου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα πράσινα και άσπρα!»