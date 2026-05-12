«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μοντέρο»

Η εκπληκτική σεζόν που πραγματοποιεί φέτος ο Ζαν Μοντέρο στα παρκέ της Ευρωλίγκας με τη φανέλα της Βαλένθια, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων κλαμπ της λίγκας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ισραηλινό Μέσο, «Sport 5», ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ που κέρδισε το βραβείο του Rising Star της φετινής διοργάνωσης, φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των δύο «αιωνίων»!

Με αφορμή το μεγάλο ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον σταρ των «νυχτερίδων», το εν λόγω Μέσο αποκαλύπτει πως οι Ισραηλινοί δεν παίζουν μόνοι τους για την απόκτηση του Μοντέρο, αφού ενδιαφέρονται τόσο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όσο και η πρωταθλήτρια, Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα πάει ένα... βήμα πιο πέρα στην ιστορία, τονίζοντας πως μετά την ολοκλήρωση του Game 5 της Βαλένθια με τους «πράσινους» στη «Roig Arena», θα πραγματοποιηθεί ένας γύρος συνομιλιών μεταξύ του Μοντέρο και όλων των ομάδων που ενδιαφέρονται γι' αυτόν!

Στην παρθενική του σεζόν στα μαγικά παρκέ της Ευρωλίγκας, ο εκρηκτικός άσος μετρά 14,4 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 17,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 36 συμμετοχές.

