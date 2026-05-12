Oι τέσσερις «τρύπες» που έκλεισε ο ΑΠΟΕΛ με τις 476,860

Mε ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται σε όσα χρέη έχουν αποπληρωθεί μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, στη διάρκεαι της οποίας έχουν μαζευτεί €476,860.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για πλήρη διαφάνεια και υπεύθυνη ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας, προχωρεί στην αναλυτική παρουσίαση των οφειλών και υποχρεώσεων που έχουν αποπληρωθεί μέσω της συμμετοχής των φιλάθλων στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης «Ο ΑΠΟΕΛ είσαι εσύ».

Το συνολικό ποσό που είχε εισπραχθεί μέχρι και σήμερα 12/05 είναι €476,860.

Η διανομή τους έχει γίνει ως εξής:

• Έναντι οφειλών σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές, στο πλαίσιο υφιστάμενων διακανονισμών: €312.450

• Μισθοδοσία ποδοσφαιρικού τμήματος: €139.000

• Λειτουργικά έξοδα (ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια): €8.550

• Μισθούς προσωπικού: €16.860

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τη στήριξη και τη συμμετοχή του στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Και καλούμε τον κόσμο να παραμείνει δίπλα στον ΑΠΟΕΛ. Κάθε ένα ευρώ που κατατίθεται στην πλατφόρμα είναι ένα ευρώ λιγότερο στις συνολικές οφειλές.