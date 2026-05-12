ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι τέσσερις «τρύπες» που έκλεισε ο ΑΠΟΕΛ με τις 476,860

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oι τέσσερις «τρύπες» που έκλεισε ο ΑΠΟΕΛ με τις 476,860

Τι πλήρωσε η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων μέσω των χρημάτων που μαζεύτηκαν από την πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης «Ο ΑΠΟΕΛ είσαι εσύ»

Mε ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται σε όσα χρέη έχουν αποπληρωθεί μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, στη διάρκεαι της οποίας έχουν μαζευτεί €476,860.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για πλήρη διαφάνεια και υπεύθυνη ενημέρωση προς τον κόσμο της ομάδας, προχωρεί στην αναλυτική παρουσίαση των οφειλών και υποχρεώσεων που έχουν αποπληρωθεί μέσω της συμμετοχής των φιλάθλων στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης «Ο ΑΠΟΕΛ είσαι εσύ».

Το συνολικό ποσό που είχε εισπραχθεί μέχρι και σήμερα 12/05 είναι €476,860. 

 Η διανομή τους έχει γίνει ως εξής:  

• Έναντι οφειλών σε παλιούς ποδοσφαιριστές και προπονητές, στο πλαίσιο υφιστάμενων διακανονισμών: €312.450

• Μισθοδοσία ποδοσφαιρικού τμήματος: €139.000

• Λειτουργικά έξοδα (ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια): €8.550

• Μισθούς προσωπικού: €16.860

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τη στήριξη και τη συμμετοχή του στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Και καλούμε τον κόσμο να παραμείνει δίπλα στον ΑΠΟΕΛ. Κάθε ένα ευρώ που κατατίθεται στην πλατφόρμα είναι ένα ευρώ λιγότερο στις συνολικές οφειλές.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πίστεψε και ήρθε ανταμοιβή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Από τον Γενάρη και μετά ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο»

Ελλάδα

|

Category image

Πέρεθ: «Δεν παραιτούμαι από τη Ρεάλ, προκηρύσσω εκλογές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι τέσσερις «τρύπες» που έκλεισε ο ΑΠΟΕΛ με τις 476,860

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκάθαρος ο Κασίγιας: «Δεν θέλω τον Μουρίνιο στη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Στις 9 Ιουνίου στο Δασάκι με αντίπαλο τη Μολδαβία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το ντέρμπι της Ρώμης μετατέθηκε για τη Δευτέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου προανήγγειλε ο Φλορεντίνο Πέρεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με όσο πιο θετικό πρόσημο

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Last dance»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με την Άρσεναλ ο Γουάιτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει το final-4 ο Ταβάρες

EUROLEAGUE

|

Category image

Αταμάν: «Δεν θέλουμε κανένα σφύριγμα, εμπιστεύομαι τους διαιτητές του Game 5»

EUROLEAGUE

|

Category image

Αν δεν έρθουν φέτος, πότε θα έρθουν;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη