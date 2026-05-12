Να μας προσέχεις από ψηλά, Δημήτρη

Τo «ΓΗΠΕΔΟ» έχασε τον πατέρα του και η κοινωνία έναν αναδιοτελή άνθρωπο

Το πρωινό της Δευτέρας ήταν πολύ διαφορετικό. Γιατί, κοντά στις 6:00 τα ξημερώματα, πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Δημήτρη Δημητρίου. Του μάστρου μας, όπως όλοι τον αποκαλούσαμε.

Μια τεράστια μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας της χώρας μας και ένας ωραίος, μα κυρίως αυθεντικός, άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια πάλεψε σαν θηρίο με τον καρκίνο και στάθηκε απέναντί του. Και μας αποχαιρέτησε σε ηλικία 65 χρόνων, προσφέροντας μαθήματα γενναιότητας.

Ο Δημήτρης είχε ανοικτή αγκαλιά για όλους μας. Δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που «έχτισε» το αθλητικό τμήμα της εφημερίδας, το «ΓΗΠΕΔΟ», το 1999 και στο οποίο ήταν επικεφαλής μέχρι τα τέλη του 2020. Αρθρογραφούσε μέχρι πρόσφατα γιατί ήταν κάτι που τον γέμιζε και οι συμβουλές του θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Ήταν εκείνος που, με ένα μοναδικό χάρισμα, ένωσε διαφορετικούς χαρακτήρες, δημιουργώντας βαθείς δεσμούς, που δεν διακόπτονταν ακόμη και όταν οι δρόμοι μας άλλαζαν επαγγελματικά. Ήταν εκείνος που μας έβλεπε σαν πατέρας και ήταν πάντα στο πλευρό μας, ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον ίδιο.

Το πόσο μεγάλη είναι η απώλειά του αποτυπώνεται από τα διάφορα μηνύματα του αθλητικού κόσμου και όχι μόνο. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και αισθανόμαστε τυχεροί που βρέθηκε στον δρόμο μας. 

Η Iστορία τον έχει ήδη καταγράψει ως έναν από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της ΕΑΚ. Η απόφασή του να διαθέσει το 2025 το 100% των εισπράξεων των πωλήσεων του βιβλίου του «Με τους Θεούς του Ολύμπου» στο Ταμείο Αλληλεγγύης μελών ΕΑΚ και αθλητικών συντακτών, την ίδρυση του οποίου ο ίδιος είχε εισηγηθεί σε γενική συνέλευση της ΕΑΚ, θα μείνει για πάντα στην Ιστορία. Ακόμη και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, μια από τις επιθυμίες του ήταν όπως οι εισφορές από την κηδεία του διατεθούν στο συγκεκριμένο ταμείο, αποδεικνύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τη σπουδαιότητα και την ανθρωπιά του.

Στο καλό Δημήτρη μας, να μας προσέχεις από ψηλά...

Την Τετάρτη η κηδεία

Ο Δημήτρης Δημητρίου θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία, την Τετάρτη, 13 Μαΐου. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 15:00 από τον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πλατύ Αγλαντζιάς. 

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου από τις 14:30. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Αντί στεφάνων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να κάνουν εισφορές για το Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΑΚ και Αθλητικών Συντακτών.

