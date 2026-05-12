Πέρεθ: «Δεν παραιτούμαι από τη Ρεάλ, προκηρύσσω εκλογές»

Εν μέσω της μεγάλης «κρίσης» που βιώνει σε όλα τα επίπεδα η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλορεντίνο Πέρεθ προχώρησε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, έτσι ώστε να δώσει την κατεύθυνση για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Ο πρόεδρος της «βασίλισσας» απάντησε στους επικριτές του επισημαίνοντας πως δεν έχει κανέναν σκοπό να παραιτηθεί, τα έβαλε με δημοσιογράφους που έχουν «δημιουργήσει εκστρατεία εναντίον του», ενώ προκήρυξε εκλογές στους Μαδριλένους, στις οποίες το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι κανονικά υποψήφιο.

Με τον τίτλο που έδωσε το κανάλι της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου να είναι «Η Ρεάλ πάντα ξανασηκώνεται», ο Πέρεθ ουσιαστικά θέλησε να δώσει το στίγμα για τη συνέχεια, δηλώνοντας με πάθος πως δεν έχει κανένα σκοπό να αφήσει τον προεδρικό θώκο.

«Με λύπη σας ενημερώνω ότι δεν θα παραιτηθώ. Ανακοινώνω ότι προκηρύσσω εκλογές στις οποίες αυτό το διοικητικό συμβούλιο θα είναι ξανά υποψήφιο», ενημέρωσε αρχικά ο πρόεδρος της Ρεάλ, ο οποίος στη συνέχεια κατήγγειλε... εκστρατεία εναντίον του με σκοπό να πληγεί ο σύλλογος:

«Στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει μόνο ένας ιδιοκτήτης. Είναι τα 1.000 μέλη που αποτελούν τον σύλλογο. Πήρα αυτή την απόφαση επειδή έχει δημιουργηθεί μια παράλογη κατάσταση, η οποία προκλήθηκε από εκστρατείες εναντίον των συμφερόντων της Ρεάλ Μαδρίτης και εναντίον μου. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, αλλά στον αθλητισμό, δεν κερδίζεις πάντα. Εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να μου επιτεθούν προσωπικά.

Λένε: "Πού είναι ο Φλορεντίνο;" Συνήθως δεν μιλάω. Κάποιοι μου έχουν πει ακόμη και ότι έχω καρκίνο σε τελικό στάδιο... Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ενημερώσω όσους ανησυχούν για μένα ότι είμαι ακόμα πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και της εταιρείας μου και ότι η υγεία μου είναι άψογη. Δεν θα μπορούσα να είμαι και στα δύο μέρη αν η υγεία μου δεν ήταν τέλεια. Αν είχα καρκίνο, όπως έχει ειπωθεί, θα έπρεπε να πάω σε κέντρο για τον καρκίνο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πέρεθ τα έβαλε με έναν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, καθώς έβγαλε το κινητό του και διάβασε ένα ρεπορτάζ που είχε γραφτεί λίγη ώρα νωρίτερα για τον ίδιο: «Η ABC, μια εφημερίδα που με αγαπάει πολύ, έγραψε: "Πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Φλορεντίνο λέει ότι είναι πολύ κουρασμένος''. Αλλά νομίζετε ότι το λέω αυτό πριν μπω μέσα; Νταβίντ Σάντσες ντε Κάστρο, είσαι εδώ; Ήθελα να σας πω ένα γεια, να δω γιατί το δημοσιεύσατε. Σηκώνομαι νωρίς το πρωί και είμαι ο τελευταίος που πηγαίνει για ύπνο, δουλεύω σαν σκυλί».

Αναλυτικά οι υπόλοιπες δηλώσεις του:

Για την απογοήτευση του κόσμου: «Συμμερίζομαι την απογοήτευση, επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τίποτα φέτος. Αλλά πρέπει να σας πω και να σας δείξω ότι με εμένα ως πρόεδρο έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων επτά Ευρωπαϊκών Κυπέλλων στο ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσω σε όσους βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία, σε αυτούς που λειτουργούν στη σκιά. Λοιπόν, ας θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν. Θα θέσω υποψηφιότητα για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έθεσα υποψηφιότητα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε τα μέλη να μπορούν να είναι επικεφαλής. Οι δημοσιογράφοι νομίζουν ότι λένε ένα πράγμα και ο κόσμος τους πιστεύει, ο κόσμος πιστεύει εμένα. Μερικοί δημοσιογράφοι νομίζουν ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές του συλλόγου επειδή είναι τόσο σημαντικοί. Θυμάστε τον Χοσέ Μαρία Γκαρθία; Ξεκίνησα μαζί του. Εδώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, τα μέλη είναι επικεφαλής όσο είμαι εγώ εδώ. Όποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα, ας θέσει υποψηφιότητα. Αλλά μην λέτε πίσω από την πλάτη μου ότι φαίνομαι κουρασμένος, ότι είναι επειδή δουλεύω τόσο σκληρά. Πρέπει να το σταματήσω αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι στα μέσα ενημέρωσης που έχουν αναλάβει την εξουσία. Λιγότερο από δύο χρόνια πριν κέρδισα ένα πρωτάθλημα και ένα Champions League, και τώρα η Μαδρίτη είναι κατεστραμμένη και σε χάος... αλλά πώς γίνεται να είναι χάος;».

Για την υπόθεση Νεγκρέιρα: «Πριν από τρία χρόνια μάθαμε ότι αντιμετωπίζαμε μια υπόθεση διαφθοράς όπως η υπόθεση Νεγκρέιρα, η οποία είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία. Είναι ακατανόητο ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε διαιτητές από εκείνη την εποχή στο πρωτάθλημά μας. Συγκεντρώνουμε έναν ουσιαστικό φάκελο που θα παρουσιάσουμε αμέσως στην UEFA.

Τα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης είναι μαζί μου στον αγώνα μου εναντίον του Νεγκρέιρα και των άλλων. Δεν είναι πάντα η Ρεάλ Μαδρίτης που υποφέρει. Και άλλες ομάδες υποφέρουν. Η Μπάρτσα πάντα ωφελείται. Ας δούμε αν η UEFA εμπλακεί σε αυτό το θέμα, γιατί θα εμπλακεί. Ας δούμε τι θα συμβεί στους εγκληματικούς και αθλητικούς χώρους με την UEFA. Θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν ήρθα εδώ για να πλουτίσουν οι διαιτητές με τα χρήματα της Μπαρτσελόνα».

Για τη δική του παρουσία στην ομάδα: «Έχουμε κερδίσει 66 τίτλους στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δεν φεύγω. Θα είμαι το τελευταίο μέλος που θα φύγει. Τα μέλη είναι οι ιδιοκτήτες της Ρεάλ Μαδρίτης, και αν κάποιος θέλει να θέσει υποψηφιότητα για εκλογές, δεν πρέπει απλώς να απειλήσει, πρέπει να θέσει υποψηφιότητα. Θα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις, όπως έκανα εγώ το 2000, για περίπου 170 εκατομμύρια πεσέτες, ώστε παίκτες όπως ο Ρομπέρτο ??Κάρλος και ο Ίλγκνερ να μπορούν να πάρουν τους μισθούς τους. Θέλω να βάλω τέλος σε αυτό το αντι-Μαδριλέτικο αίσθημα που έχει επικρατήσει. Θα προκηρύξουμε εκλογές, και πρέπει να το κάνω αυτό για να υπερασπιστώ τα μέλη. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να αναλάβουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον σύλλογο που έχουμε κάνει τον καλύτερο στον κόσμο».

Για τις υπερβάσεις κόστους του Μπερναμπέου: «Η πρώτη σύμβαση για το Μπερναμπέου αφορούσε την οροφή, και κόστισε 600 εκατομμύρια. Στη συνέχεια, η υπόγεια κατασκευή, η οποία κόστισε σχεδόν 400 εκατομμύρια. Και η τρίτη σύμβαση αφορούσε τη διακόσμηση και τα καθίσματα. Για να είναι κακόβουλοι, λένε ότι ξεκίνησε στα 600 και τελείωσε στα 1.300. Φυσικά, αν χτίζεις ένα σπίτι, κάνεις πράγματα και τα πληρώνεις, κάνεις άλλα πράγματα και τα πληρώνεις».

Για τις ομάδες που θέλουν να... καταλάβουν τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Υπάρχουν ομάδες που έχουν προσπαθήσει να καταλάβουν τον σύλλογο. Λένε στον κόσμο ότι η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε χάος. Έπειτα, υπάρχουν οι ultras, που συγκεντρώνονται σε ένα κίνημα. Και δεν θα τους επιτραπεί ποτέ να επιστρέψουν. Με συγχαίρουν από όλο τον κόσμο που ξεφορτώθηκα τους ultras, τους βίαιους, και έχω την υποστήριξη των μελών, που θέλουν κανονικούς ανθρώπους. Και μετά υπάρχουν οι μεταπωλητές εισιτηρίων. Έχουμε αποβάλει 1.600 μέλη επειδή μεταπωλούσαν εισιτήρια διαρκείας. Πώς μπορεί ένα μέλος να βγάλει χρήματα εξαπατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης; Και φυσικά, υπάρχει πάντα ο εχθρός που έχουμε, που είναι η La Liga».

Για τον επόμενο προπονητή και τα δημοσιεύματα για Μουρίνιο: «Δεν πρόκειται να μιλήσω για προπονητές ή παίκτες. Θέτω υποψηφιότητα για να επιστρέψω τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου στα μέλη του. Από ό,τι βλέπω καθημερινά, τους τα αφαιρούν κάποιοι δημοσιογράφοι που θέλουν να φύγω. Όχι μόνο δεν πρόκειται να φύγω, αλλά θέτω υποψηφιότητα για εκλογές επειδή θέλω η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίσει να ανήκει στα μέλη της. Έθεσα υποψηφιότητα πριν από 26 χρόνια και έπρεπε να πληρώσω όσους δεν πληρώνονταν και να υπερασπιστώ τον θεσμό.

Δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το διαδικαστικό στάδιο. Επικεντρωνόμαστε στο να διασφαλίσουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει στα μέλη της. Θέλω να το συζητήσω αυτό μαζί τους, ας βγουν μπροστά, ας μου πουν τι έχουν κάνει για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη ζωή τους. Πρέπει να βάλω τέλος σε αυτή την παράλογη εκστρατεία εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν υπήρξε ποτέ πιο ένδοξη Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία. Εκλέχτηκα ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου και στην ιστορία όλων των συλλόγων. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όχι για τον εαυτό μου, αλλά για τον θεσμό. Αλλά δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο σήμερα. Υπάρχει ένα πιο πιεστικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσω».

Πηγή: sport-fm.gr