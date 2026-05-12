Το ντέρμπι της Ρώμης μετατέθηκε για τη Δευτέρα

Το ντέρμπι της Ρώμης μεταξύ Ρόμα και Λάτσιο, για την 37η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 21:45 αντί για την Κυριακή στις 13:30, όταν οι υπηρεσίες ασφαλείας θα κινητοποιηθούν για τον τελικό στο Masters 1000 της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η νομαρχία την Τρίτη.

Στο όνομα της «διαχείρισης της δημόσιας τάξης και της αστικής κινητικότητας, ταυτόχρονα με μια παγκοσμίου φήμης διοργάνωση όπως το τουρνουά τένις Italian Open, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Foro Italico, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ρόμα-Λάτσιο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 21:45», ανακοίνωσε η νομαρχία το μεσημέρι της Τρίτης η νομαρχία της Ρώμης.

Την προηγούμενη μέρα, η Ιταλική Λίγκα Ποδοσφαίρου (Lega) ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την 37η αγωνιστική, διατηρώντας το ντέρμπι την Κυριακή παρά τις επιφυλάξεις των τοπικών αρχών, οι οποίες ανησυχούσαν εδώ κι αρκετές εβδομάδες για την επικάλυψη των δύο γεγονότων.

Το ντέρμπι της Ρώμης, που σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από επεισόδια γύρω από το στάδιο Ολίμπικο, θα δει σημαντική ανάπτυξη των αστυνομικών αρχών, με τη δημιουργία δύο μεγάλων ζωνών αποκλειστικά για τους οπαδούς και τους σκληροπυρηνικούς των δύο συλλόγων.

Η απόφαση της νομαρχίας της Ρώμης έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής, καθώς, από το 2025 και μετά, οι σύλλογοι που αγωνίζονται στην κατάταξη πρέπει να παίξουν τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν ταυτόχρονα.

Πέντε ομάδες που απέχουν μόλις πέντε βαθμούς μεταξύ τους, μεταξύ της Νάπολι (2η) και της Κόμο (6η), συμπεριλαμβανομένης της Ρόμα (5η), μπορούν ακόμα να προκριθούν στο επόμενο Champions League. Οι αγώνες Κόμο-Πάρμα, Τζένοα-Μίλαν, Γιουβέντους-Φιορεντίνα και Πίζα-Νάπολι αναμένεται επίσης να επαναπρογραμματιστούν για τη Δευτέρα στις 21:45, αλλά η Ιταλική Λίγκα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα το νέο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η Lega Serie A αναμένεται να ασκήσει έφεση στο διοικητικό δικαστήριο για να ανατρέψει την απόφαση της Νομαρχίας της Ρώμης.

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ