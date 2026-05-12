ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ντέρμπι της Ρώμης μετατέθηκε για τη Δευτέρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ντέρμπι της Ρώμης μετατέθηκε για τη Δευτέρα

Το ντέρμπι της Ρώμης μεταξύ Ρόμα και Λάτσιο, για την 37η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 21:45 αντί για την Κυριακή στις 13:30, όταν οι υπηρεσίες ασφαλείας θα κινητοποιηθούν για τον τελικό στο Masters 1000 της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η νομαρχία την Τρίτη.

Στο όνομα της «διαχείρισης της δημόσιας τάξης και της αστικής κινητικότητας, ταυτόχρονα με μια παγκοσμίου φήμης διοργάνωση όπως το τουρνουά τένις Italian Open, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Foro Italico, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ρόμα-Λάτσιο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 21:45», ανακοίνωσε η νομαρχία το μεσημέρι της Τρίτης η νομαρχία της Ρώμης.

Την προηγούμενη μέρα, η Ιταλική Λίγκα Ποδοσφαίρου (Lega) ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την 37η αγωνιστική, διατηρώντας το ντέρμπι την Κυριακή παρά τις επιφυλάξεις των τοπικών αρχών, οι οποίες ανησυχούσαν εδώ κι αρκετές εβδομάδες για την επικάλυψη των δύο γεγονότων. 

Το ντέρμπι της Ρώμης, που σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από επεισόδια γύρω από το στάδιο Ολίμπικο, θα δει σημαντική ανάπτυξη των αστυνομικών αρχών, με τη δημιουργία δύο μεγάλων ζωνών αποκλειστικά για τους οπαδούς και τους σκληροπυρηνικούς των δύο συλλόγων. 

Η απόφαση της νομαρχίας της Ρώμης έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής, καθώς, από το 2025 και μετά, οι σύλλογοι που αγωνίζονται στην κατάταξη πρέπει να παίξουν τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν ταυτόχρονα. 

Πέντε ομάδες που απέχουν μόλις πέντε βαθμούς μεταξύ τους, μεταξύ της Νάπολι (2η) και της Κόμο (6η), συμπεριλαμβανομένης της Ρόμα (5η), μπορούν ακόμα να προκριθούν στο επόμενο Champions League. Οι αγώνες Κόμο-Πάρμα, Τζένοα-Μίλαν, Γιουβέντους-Φιορεντίνα και Πίζα-Νάπολι αναμένεται επίσης να επαναπρογραμματιστούν για τη Δευτέρα στις 21:45, αλλά η Ιταλική Λίγκα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα το νέο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η Lega Serie A αναμένεται να ασκήσει έφεση στο διοικητικό δικαστήριο για να ανατρέψει την απόφαση της Νομαρχίας της Ρώμης.

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη