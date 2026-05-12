Πέρεθ για τον καυγά Βαλβέρδε-Τσουαμενί: «Οι παίκτες ρίχνουν γροθιές και μετά γίνονται φίλοι»

Σε μια έκτακτη τοποθέτηση που πήρε χαρακτήρα απολογισμού και ξεκάθαρης θέσης απέναντι στα εσωτερικά της ομάδας, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, κλήθηκε να σχολιάσει τον μεγάλο καυγά ανάμεσα στους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου δεν στάθηκε μόνο στο ίδιο το επεισόδιο, το οποίο υποβάθμισε ως φυσιολογικό εντός αποδυτηρίων, αλλά έστρεψε τα βέλη του κυρίως προς τη δημοσιοποίησή του, κάνοντας λόγο για εσωτερικά ζητήματα που δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω και για στοχευμένες διαρροές που, όπως τόνισε, δεν θα γίνουν ανεκτές.

«Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, και νομίζω ότι είναι ακόμη χειρότερο που το δημοσιοποίησαν. Είμαι εδώ 26 χρόνια, και σε κανένα από αυτά δεν έχουν υπάρξει δύο ή τέσσερις παίκτες που να μην έχουν τσακωθεί. Αλλά το θέμα παραμένει εντός του συλλόγου. Όσοι το έχουν αναφέρει το κάνουν επειδή είναι δυσαρεστημένοι και νομίζουν ότι θα απολυθούν.

Οι παίκτες ρίχνουν γροθιές και μετά γίνονται φίλοι. Δεν πρόκειται να επιτρέψω το χάος που κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν. Η διαρροή είναι χειρότερη, νομίζω ότι είναι χειρότερη. Πιστεύω ότι στα 26 χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο», είπε αναλυτικά.

 

