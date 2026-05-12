Πίστεψε και ήρθε ανταμοιβή

Είναι λογικό να υπάρχουν χαμόγελα στον Απόλλωνα αφού σφραγίστηκε με τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ η επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη. Ένας στόχος που για πολλούς φάνταζε στα μέσα Δεκεμβρίου όνειρο απατηλό.

Όμως η έλευση του Ερνάν Λοσάδα αποδείχθηκε καταλυτική και η απίστευτη πορεία ανταμείφθηκε με ευρωπαϊκό εισιτήριο (Conference) που μπορεί να «αναβαθμιστεί» εάν κατακτήσει το κύπελλο και βρεθεί στα προκριματικά του Europa. Ο Αργεντινός τεχνικός φέρει μεγάλο μερίδιο σε αυτή την επιτυχία μιας και ήταν αυτός που «πίστεψε» στο ρόστερ και ο Απόλλωνας… επέστρεψε.

Η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ ήταν η 13η με τον Λοσάδα σε σύνολο 20 αγώνων. Πλέον, με… άνεση, θα πάει στον τελικό της 29ης Μαΐου για να κατακτήσει το κύπελλο μετά από εννιά χρόνια. Στα δύο παιχνίδια που απέμειναν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, απλώς οι παίκτες θα χρησιμοποιηθούν για να κρατηθούν σε εγρήγορση.