Ξεκάθαρος ο Κασίγιας: «Δεν θέλω τον Μουρίνιο στη Ρεάλ»

Πιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσε να ήταν...

Αντίθετος με τη διαφαινόμενη πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Ίκερ Κασίγιας. Με ανάρτησή του στα social media, ο θρύλος της «βασίλισσας» εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να στραφεί σε άλλη λύση για το τιμόνι της, από τον άλλοτε προπονητή του.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μουρίνιο. Μου φαίνεται εξαιρετικός επαγγελματίας. Δεν τον θέλω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω ότι άλλοι προπονητές θα ήταν πιο κατάλληλοι για την ομάδα της ζωής μου. Αυτή είναι απλώς η προσωπική μου άποψη», τόνισε ο παλαίμαχος γκολκίπερ, ο οποίος από ένα σημείο και μετά έχασε τη θέση του βασικού, με τον «special one» στην τεχνική ηγεσία.

 

