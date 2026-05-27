Σκέψεις για Euroleague για Λίγκα στη Μέση Ανατολή

Να δημιουργήσει μια λίγκα υπό την αιγίδα της με ομάδες της Μέσης Ανατολής φέρεται να σκέφτεται σοβαρά η Euroleague.

Σε σημερινό της δημοσίευμα η ιστοσελίδα της Σερβίας, Meridiansport.rs, αποκαλύπτει την πρόθεση -για την ώρα- των υπευθύνων της Λίγκας να δημιουργήσουν ένα νέο πρωτάθλημα στο οποίο σκοπός είναι να αγωνίζονται σε αυτό ομάδες από τη Μέση Ανατολή, από πόλεις, όπως είναι το Ντουμπάι, το Αμπου Ντάμπι, η Ντόχα και άλλες πόλεις που επιθυμούν γενικά να συγκροτήσουν ομάδες επιπέδου Euroleague.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν αναφέρονται σε αυτό το δημοσίευμα, όπως για παράδειγμα οι ομάδες από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο πρωτάθλημα της Euroleague τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση, επιβεβαίωση ή διάψευση από την διοργανώτρια Αρχή.

Ωστόσο, ήδη η σκέψη αυτή της Euroleague χαρακτηρίζεται από κάποιους ως μια απάντησή της στην κίνηση του ΝΒΑ που κάνει για εξάπλωσή του στην Ευρώπη.