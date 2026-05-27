ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»

Μπαίνω στο γήπεδο και σκέφτομαι ότι είμαι σκληρός κ@@@@λης, αναφέρει παράλληλα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε ένα κανάλι στο instagram για τη ζωή του και την πορεία του από την Ελλάδα και τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που πέρασε μέχρι τις ΗΠΑ και την σεζόν που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Έλληνας άσος δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά για το πώς να διαχειρίζονται τα χρήματά τους αλλά και το πώς να δίνουν κίνητρο στον εαυτό τους για να εξελίσσονται.

«Ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ επεσήμανε ότι οι αθλητές έχουν το μυαλό τους στα αυτοκίνητα και τις αλυσίδες με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς, εάν δεν έχουν επενδύσει τα χρήματά τους, να μένουν ταπί οι έξι στους δέκα λίγα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους.

«Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας τόνισε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριο», πρόσθεσε.

«Ήσουν ποτέ μπατίρης;», ήταν η ερώτηση που του έγινε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να του αναφέρει δίχως δισταγμό… «ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο», αναφέρει.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρελά λεφτά για τον Λοΐζου, με… ενδιαφερόμενη την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παρελθόν και ο Έργας – «Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Γκαρσία από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

NBA

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»

NBA

|

Category image

Τέλος άλλος ένας από τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κύπελλο και... τέλος ο Όρσιτς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Φονικό» δίδυμο οι Μαέ-Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έσβησε ξανά τη… φωτιά ο Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στον τελικό του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στο ραντάρ του Ερυθρού Αστέρα ο Λοΐζου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Κβιλιτάια ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» τον σχεδιασμό ο Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

«Κλειδώνει» Φορτούνη, φουλάρει για Λόπεθ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για Χιλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη