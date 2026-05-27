Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

Ο προπονητής των Σέλτικς, Τζο Μαζούλα, ψηφίστηκε κόουτς της χρονιάς στο NBA. Στην ψηφοφορία έλαβε 392 ψήφους, με τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Πίστονς να ακολουθεί με 312 και τρίτο τον Μιτς Τζόνσον των Σπερς με 133.

Ο Μαζούλα, ο οποίος γίνεται 38 ετών στις 30 Ιουνίου, είναι ο νεότερος νικητής του βραβείου μετά τον Φιλ Τζόνσον το 1975. Οδήγησε τους Σέλτικς σε 56 νίκες τη σεζόν 2025-26 και στη δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι ο Τζέισον Τέιτουμ έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν με ρήξη αχίλλειου. Η Βοστώνη έχασε από τη Φιλαδέλφεια σε επτά αγώνες στον πρώτο γύρο των playoffs.

Το συνολικό του ρεκόρ σε τέσσερις σεζόν στους Σέλτικς είναι 238-90, ενώ το 2024 κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ο Μαζούλα είναι ο τέταρτος προπονητής στην ιστορία των Σέλτικς που κερδίζει το βραβείο αυτό μετά τους Μπιλ Φιτς (1979-80), Τόμι Χέινζον (1972-73) και Ρεντ Άουερμπαχ (1964-65).