ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

Γίνεται 38 ετών στις 30 Ιουνίου, είναι ο νεότερος νικητής του βραβείου

Ο προπονητής των Σέλτικς, Τζο Μαζούλα, ψηφίστηκε κόουτς της χρονιάς στο NBA. Στην ψηφοφορία έλαβε 392 ψήφους, με τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Πίστονς να ακολουθεί με 312 και τρίτο τον Μιτς Τζόνσον των Σπερς με 133.

Ο Μαζούλα, ο οποίος γίνεται 38 ετών στις 30 Ιουνίου, είναι ο νεότερος νικητής του βραβείου μετά τον Φιλ Τζόνσον το 1975. Οδήγησε τους Σέλτικς σε 56 νίκες τη σεζόν 2025-26 και στη δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι ο Τζέισον Τέιτουμ έχασε το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν με ρήξη αχίλλειου. Η Βοστώνη έχασε από τη Φιλαδέλφεια σε επτά αγώνες στον πρώτο γύρο των playoffs.

Το συνολικό του ρεκόρ σε τέσσερις σεζόν στους Σέλτικς είναι 238-90, ενώ το 2024 κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ο Μαζούλα είναι ο τέταρτος προπονητής στην ιστορία των Σέλτικς που κερδίζει το βραβείο αυτό μετά τους Μπιλ Φιτς (1979-80), Τόμι Χέινζον (1972-73) και Ρεντ Άουερμπαχ (1964-65).

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρελά λεφτά για τον Λοΐζου, με… ενδιαφερόμενη την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παρελθόν και ο Έργας – «Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Γκαρσία από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

NBA

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»

NBA

|

Category image

Τέλος άλλος ένας από τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κύπελλο και... τέλος ο Όρσιτς

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Φονικό» δίδυμο οι Μαέ-Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έσβησε ξανά τη… φωτιά ο Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στον τελικό του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στο ραντάρ του Ερυθρού Αστέρα ο Λοΐζου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Κβιλιτάια ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Ντεμπελέ και Χακίμι στον τελικό κόντρα στην Άρσεναλ η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» τον σχεδιασμό ο Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

«Κλειδώνει» Φορτούνη, φουλάρει για Λόπεθ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για Χιλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη