Θάντερ σε τροχιά τελικών: «Καθάρισαν» τους Σπερς και βλέπουν ΝΒΑ Finals

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη ένα βράδυ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Οι Θάντερ έκαναν το πιο αποφασιστικό βήμα προς την επιστροφή τους στους τελικούς του NBA, επικρατώντας των Σπερς με 127-114 στο Game 5 των τελικών της Δύσης και παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη ένα βράδυ ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Άλεξ Καρούσο, που έδωσε τεράστια ώθηση από τον πάγκο με 22 πόντους, επιβεβαιώνοντας το βάθος των Θάντερ.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Τζάρεντ ΜακΚέιν, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού λόγω απουσιών και ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά, σημειώνοντας 20 πόντους στην πρώτη του συμμετοχή ως starter σε playoffs. Σταθεροί και οι ψηλοί της Οκλαχόμα, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να προσθέτει 16 πόντους και 11 ριμπάουντ και τον Αϊζάια Χαρτενστάιν να κυριαρχεί στη ρακέτα με 12 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των Σπερς, ο Στέφον Καστλ ξεχώρισε με 24 πόντους, ενώ οι Τζούλιαν Σαμπανιέ και Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσαν 22 και 20 αντίστοιχα. Ωστόσο, η αστοχία από την περιφέρεια (μόλις 12/41 τρίποντα) κόστισε ακριβά στο Σαν Αντόνιο.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο, όπου οι Θάντερ σημείωσαν 40 πόντους και πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Παρά την προσπάθεια των Σπερς να επιστρέψουν, μειώνοντας τη διαφορά ακόμη και στους οκτώ πόντους, η Οκλαχόμα διατήρησε την ψυχραιμία της και «κλείδωσε» τη νίκη στην τέταρτη περίοδο.

Η ένταση δεν έλειψε στο φινάλε της τρίτης περιόδου, με τους Σπερς να διαμαρτύρονται έντονα για διαιτητικές αποφάσεις που τους στέρησαν την ευκαιρία να πλησιάσουν περισσότερο στο σκορ.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Σαν Αντόνιο για το Game 6, όπου οι Σπερς θα παίξουν τα… ρέστα τους για να μείνουν ζωντανοί.

